ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye şirket tahvillerine ilişkin değerlendirmelerini güncelledi. Kurum, Türkiye şirket tahvillerindeki pozisyonunu nötr seviyeye yaklaştırırken, yatırım tercihlerini büyük ölçüde en yüksek kredi kalitesine sahip ihraççıların kısa vadeli tahvilleriyle sınırlandırdı.

Raporda, Türkiye'nin CEMBI performansının 2018 yılından bu yana ilk kez piyasanın gerisinde kaldığına dikkat çekildi.

RİSKLER ARTIYOR

JP Morgan analistlerine göre Türkiye varlıkları üzerinde baskı oluşturan birçok unsur bulunuyor.

Raporda, İran savaşı riski, yerel siyasi gelişmeler, enerji fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon baskıları ve cari dengedeki bozulmanın öne çıkan riskler arasında yer aldığı belirtildi.

BAZI SEKTÖRLER ÖNE ÇIKTI

Kurumun değerlendirmesinde sektör bazlı risklere de yer verildi.

Buna göre düşük spot elektrik fiyatları yenilenebilir enerji şirketlerini olumsuz etkilerken, aşırı yağışların çimento sektöründe baskı yarattığı ifade edildi.

İran savaşı ve yükselen petrol fiyatlarının ise havacılık sektörü üzerinde ek maliyet baskısı oluşturduğu kaydedildi.

ŞİRKET BAZLI SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

JP Morgan, Zorlu Enerji ve Vestel'de yaşanan şirkete özgü gelişmelerin de genel görünümü olumsuz etkileyen unsurlar arasında bulunduğunu belirtti.

Raporda söz konusu şirketlerdeki gelişmelerin yatırımcı algısı üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

SEÇİM İHTİMALİ DEĞERLENDİRMESİ

JP Morgan analistleri, seçimlerin yıl sonundan önce yapılabileceği ihtimalini de dışlamadı.

Böyle bir senaryoda seçim öncesi teşvik paketlerinin gündeme gelebileceği ve ihtiyati dolarizasyon eğiliminin güçlenebileceği değerlendirmesi yapıldı.

TÜRK LİRASI İÇİN BEKLENTİ

Raporda, ekonomi yönetiminin kur istikrarına bağlılığını sürdürmesi sayesinde Türk lirasının yılın büyük bölümünde dengeli bir görünüm sergilemesinin beklendiği ifade edildi.

Ancak JP Morgan, mevcut görünümün çeşitli riskler barındırmaya devam ettiğini de vurguladı.