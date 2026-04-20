TCMB 22 Nisan Çarşamba günü faiz kararını açıklıyor. Piyasalar 200 baz puanlık artış bekliyor. Faiz yüzde 37'den yüzde 39'a çıkarsa 32 günlük vadeli mevduatta 1 milyon TL ne kazandırır? Hesapladık.

KARAR ÇARŞAMBA SAAT 14:00'TE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu hafta toplanıyor. Yılın üçüncü faiz kararı 22 Nisan Çarşamba saat 14:00'te açıklanacak. Mart ayında yüzde 37'de sabit tutulan politika faizinin bu ay ne olacağı piyasaların ana gündem maddesi.

Hürmüz'ün açılması ve petrol fiyatlarının gerilemesi enflasyon baskısını hafifletti. Ama jeopolitik belirsizlik henüz tam anlamıyla geçmedi. Piyasada iki senaryo konuşuluyor: faiz sabit kalır ya da 200 baz puan artırılır. Peki bu iki senaryo cebinize nasıl yansır?

HESAP: 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT

32 günlük vadeli mevduat faizi politika faiziyle doğrudan bağlantılı. Bankalar genellikle politika faizinin biraz altında mevduat faizi sunuyor. Bu hesapta politika faizinin tamamını baz aldık.

Senaryo 1: Faiz Sabit Kalırsa (yüzde 37)

Yıllık faiz: yüzde 37

32 günlük oran: yüzde 37 ÷ 365 × 32 = yüzde 3,243

1 milyon TL × yüzde 3,243 = 32.430 TL brüt kazanç

Stopaj (yüzde 15) sonrası net: 27.566 TL

Senaryo 2: Faiz 200 Baz Puan Artarsa (yüzde 39)

Yıllık faiz: yüzde 39

32 günlük oran: yüzde 39 ÷ 365 × 32 = yüzde 3,418

1 milyon TL × yüzde 3,418 = 34.180 TL brüt kazanç

Stopaj (yüzde 15) sonrası net: 29.053 TL

Fark Ne Kadar?

200 baz puanlık faiz artışı 32 günde 1 milyon TL için yaklaşık 1.487 TL ekstra net kazanç demek. Yani ayda yaklaşık 1.500 TL fark oluşuyor.

Peki Ya Enflasyon?

Mart enflasyonu yüzde 30,87. Yıllık bazda değerlendirildiğinde yüzde 37 faiz enflasyonun üzerinde reel getiri sağlıyor. Yüzde 39'a çıkması bu reel getiriyi biraz daha güçlendirecek.

Alternatif Karşılaştırma

Aynı 1 milyon TL ile 32 günde altın mı, mevduat mı sorusu da gündemde. Gram altın şu an 6.900 TL civarında. Altın son bir ayda yüzde 3-4 hareket etti. Mevduat ise garantili getiri sunuyor. Risk almak istemeyenler için mevduat avantajlı görünüyor.

FED KARARI DA ETKİLİYOR

Sadece TCMB değil. ABD Merkez Bankası Fed de 28-29 Nisan'da toplanıyor. Fed'in faizi yüzde 3,50-3,75 bandında tutması bekleniyor. Fed kararı TL üzerindeki döviz baskısını ve dolayısıyla mevduat tercihlerini doğrudan etkiliyor.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

22 Nisan TCMB faiz kararı, 28-29 Nisan Fed toplantısı, Nisan enflasyon verisi ve döviz kuru hareketi önümüzdeki iki haftanın belirleyici göstergeleri.

Yasal Uyarı:

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.