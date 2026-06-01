Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek önemli bir anlaşmaya imza atıldı. BOTAŞ, SOCAR, TotalEnergies ve ADNOC, Azerbaycan'ın Abşeron sahasının ikinci fazında üretilecek doğal gazın satın alınmasına yönelik anlaşmayı imzaladı.

Anlaşma kapsamında Türkiye'nin sahadan 15 yıl boyunca doğal gaz alacağı belirtildi.

İMZALAR BAKÜ'DE ATILDI

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen imza törenine SOCAR Başkanı Rovşan Necef, BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, TotalEnergies'in Avrupa'da arama ve üretimden sorumlu yöneticisi Martino Panizzi ile ADNOC'un uluslararası faaliyetlerini yürüten XRG'nin yetkilisi Muhammed El Aryani katıldı.

TÜRKİYE YILDA 2,25 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ ALACAK

Türkiye ile Azerbaycan'ın Abşeron sahasından 15 yıl süreyle yıllık 2,25 milyar metreküp doğal gaz alımı konusunda uzlaşıya vardığı ocak ayında duyurulmuştu.

Son imzalarla birlikte söz konusu anlaşma resmiyet kazanmış oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma vizyonunu destekleyen bu stratejik adım; ülkemizin, bölgemizin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunacaktır."

ÜRETİMİN 2029'DA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Abşeron sahasının ikinci fazı için nihai yatırım kararının 2026 yılı içerisinde verilmesi planlanıyor.

Projede üretimin 2029 yılında başlaması ve yıllık üretim kapasitesinin 4,5 milyar metreküpe ulaşması hedefleniyor.

TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Anlaşma, Türkiye'nin uzun vadeli doğal gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesi açısından önem taşıyor. Uzmanlar, Azerbaycan'dan gelecek ilave doğal gazın hem enerji arz güvenliğini güçlendireceğini hem de Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olma hedefini destekleyeceğini değerlendiriyor.