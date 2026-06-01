Borsa İstanbul'da işlem gören YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), yurt dışındaki enerji yatırımlarına ilişkin yeni bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Şirketin yüzde 51 oranında iştirak ettiği Defic Globe Enerji A.Ş. tarafından Romanya'da geliştirilen güneş enerjisi santralleri ve bu tesislere entegre enerji depolama sistemlerini kapsayan önemli bir anlaşma için bağlayıcı niyet mektubu imzalandığı açıklandı.

20,5 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

KAP açıklamasına göre, Romanya'da geliştirilen güneş enerjisi santralleri ve enerji depolama sistemlerine sahip şirketlerin, uluslararası bir grubun Romanya'daki yerleşik grup şirketine satışı ve tesislerin anahtar teslim inşasını kapsayan bağlayıcı niyet mektubu imzalandı.

Projenin toplam kontrat tutarının 20,528 milyon euro olduğu belirtildi.

ŞİRKET AÇIKLAMASI

YEO Teknoloji'nin KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin %51 hissesine sahip olduğu DEFIC Globe Enerji A.Ş. (Defic Globe) tarafından Romanya'da geliştirilen güneş enerjisi santrali ve bunlara entegre enerji depolama sistemlerine sahip şirketlerinin Uluslararası bir grubun Romanya'daki yerleşik grup firmasına satışı ve tesislerin anahtar teslim yapımını içeren bağlayıcı bir Niyet Mektubu imzalanmıştır.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Anahtar teslim inşaatın yanısıra kapasite tahsisi, arazilerin edinilmesi, her türlü izin ve ruhsatların alınması dahil geliştirme faaliyetlerini de içeren sözleşme santraller kuruluma hazır hale geldikten sonra yürürlüğe girecek olup toplam kontrat tutarı 20,528 milyon EUR'dur."

YEOTK HİSSE DETAY VERİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİNİ REAP BATTERY SAĞLAYACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamada proje kapsamında mühendislik hizmetleri, enerji nakil hatlarının kurulumu ve enerji depolama sistemlerinin anahtar teslim inşasının grup şirketleri tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

KAP açıklamasında ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Anlaşma kapsamında santrallerin mühendislik hizmetleri, enerji nakil hatlarının kurulumu ve enerji depolama sistemleri anahtar teslim inşası Grubumuz şirketleri tarafından yapılacaktır. Projede kullanılacak enerji depolama sistemleri grup firmamız Reap Battery A.Ş. tarafından sağlanacaktır."

ROMANYA YATIRIMLARI BÜYÜYOR

Yeni anlaşmayla birlikte YEO Teknoloji Grubu'nun Romanya'daki yenilenebilir enerji ve enerji depolama yatırımlarını genişletmesi beklenirken, söz konusu projenin şirketin yurt dışı gelirlerine katkı sağlaması öngörülüyor.