QNB Bank, toplam 5 milyar TL'yi aşan tahsili gecikmiş kredi kartı ve bireysel kredi alacağını dört varlık yönetim şirketine sattığını açıkladı.

QNB Bank A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada takipteki krediler portföyünde yer alan önemli tutardaki tahsili gecikmiş alacakların satışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, takipteki krediler portföyünde izlenen toplam 5 milyar 5 milyon 838 bin 731 TL tutarındaki kredi kartı ve bireysel kredi kaynaklı tahsili gecikmiş alacaklar çeşitli varlık yönetim şirketlerine devredildi.

5 MİLYAR TL'Yİ AŞAN ALACAK SATIŞI

QNB Bank'ın KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızın takipteki krediler portföyünde izlenen, 5.005.838.731 TL tutarlı kredi kartı ve bireysel kredi türlerindeki tahsili gecikmiş alacağı Dünya Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetim A.Ş., Emir Varlık Yönetim A.Ş. ve Doğru Varlık Yönetim A.Ş. firmalarına satılmıştır."

ALACAKLAR DÖRT ŞİRKETE DEVREDİLDİ

Açıklamaya göre satışa konu olan tahsili gecikmiş alacaklar şu 4 şirkete devredildi;

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.
Emir Varlık Yönetim A.Ş.
Doğru Varlık Yönetim A.Ş.

ALACAK SATIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Bankaların tahsil etmekte zorlandığı kredi kartı ve bireysel kredi borçları belirli bir süre sonra "takipteki alacak" olarak sınıflandırılıyor. Bankalar bu alacakları bilançolarında uzun süre taşımak yerine varlık yönetim şirketlerine satarak nakde dönüştürebiliyor.

Bu yöntem sayesinde bankalar sorunlu kredi yükünü azaltırken, bilançolarını daha sağlıklı hale getirebiliyor. Satın alan varlık yönetim şirketleri ise söz konusu borçların tahsilatı için süreç yürütüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

