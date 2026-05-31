Küresel piyasalarda yeni haftanın gündeminde altın ve dolar fiyatlarının yönü açısından kritik öneme sahip ABD verileri yer alıyor. Yatırımcılar, özellikle tarım dışı istihdam ve PCE enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri nasıl etkileyeceğini takip edecek.

Geçen haftayı yükselişle tamamlayan ABD borsalarının yanı sıra altın ve dolar piyasalarında da açıklanacak verilerin ardından oynaklığın artabileceği belirtiliyor.

ALTIN VE DOLARIN GÖZÜ TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından cuma günü açıklanacak mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi haftanın en kritik gelişmesi olarak öne çıkıyor.

Piyasa beklentilerine göre ABD ekonomisinde tarım dışı istihdamın mayıs ayında 93 bin kişi artması beklenirken, işsizlik oranının yüzde 4,3 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

Beklentilerin üzerinde gelecek güçlü bir istihdam verisi doların güçlenmesine ve altın fiyatları üzerinde baskı oluşmasına neden olabilir. Zayıf veriler ise Fed'in faiz indirimlerine yaklaşabileceği beklentisini artırarak altını destekleyebilir.

FED'İN TAKİP ETTİĞİ ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANACAK

Haftanın bir diğer kritik verisi ise kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu olacak.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Fed'in para politikası kararlarında yakından izlediği PCE verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda faiz indirimlerinin gecikebileceği endişesi öne çıkabilir. Bu senaryo dolar lehine, altın aleyhine fiyatlamaları beraberinde getirebilir.

Daha düşük bir enflasyon verisi ise faiz indirim beklentilerini güçlendirerek altın fiyatlarını destekleyebilir.

BU VERİLER DE YAKINDAN İZLENECEK

Hafta boyunca açıklanacak;

-JOLTS açık iş sayısı

-ADP özel sektör istihdam raporu

-Haftalık işsizlik maaşı başvuruları

verileri de iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin önemli sinyaller verecek.

ALTIN VE DOLAR İÇİN KRİTİK HAFTA

Analistler, tarım dışı istihdam ve PCE enflasyon verilerinin ardından Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenebileceğini belirtiyor.

Bu nedenle altın, dolar ve küresel piyasalarda işlem yapan yatırımcıların hafta boyunca ABD'den gelecek verileri yakından takip etmesi bekleniyor.