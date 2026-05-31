BIST 100'de zarar açıklayan bazı şirketler bir yıl içinde yeniden kâra geçti. Tofaş'ta kârdaki dönüşüm yüzde 1725'i aşarken THYAO da listede yer aldı.

Borsa İstanbul'da bilanço sezonunun ardından şirketlerin finansal performansları yatırımcıların radarına girdi. Stockeys verilerine göre; 2025 yılı ilk çeyreğinde zarar açıklayan bazı BIST 100 şirketleri, 2026'nın aynı döneminde yeniden kâra geçmeyi başardı.

Listede özellikle Tofaş, Türk Hava Yolları ve Enerjisa'nın gösterdiği performans dikkat çekti.

ZARARDAN KÂRA GEÇEN ŞİRKETLER

THYAO - Türk Hava Yolları
2025/03: -1 milyar 818 milyon TL
2026/03: 9 milyar 915 milyon TL
Değişim: %645,38

Türk Hava Yolları güçlü operasyonel performans ve yolcu talebindeki artışla yeniden kâra geçti.

TOASO - Tofaş
2025/03: -183 milyon 805 bin TL
2026/03: 2 milyar 988 milyon 567 bin TL
Değişim: %1.725,94

Tofaş, listedeki en yüksek dönüşümü gerçekleştiren şirket oldu.

ENJSA - Enerjisa Enerji
2025/03: -969 milyon 727 bin TL
2026/03: 1 milyar 79 milyon 652 bin TL
Değişim: %211,34

KCHOL - Koç Holding
2025/03: -1 milyar 852 milyon TL
2026/03: 522 milyon TL
Değişim: %128,19

DOHOL - Doğan Holding
2025/03: -680 milyon 209 bin TL
2026/03: 333 milyon 535 bin TL
Değişim: %149,03

SAHOL - Sabancı Holding
2025/03: -3 milyar 847 milyon 137 bin TL
2026/03: 317 milyon 561 bin TL
Değişim: %108,25

PETKM - Petkim
2025/03: -3 milyar 371 milyon 667 bin TL
2026/03: 305 milyon 660 bin TL
Değişim: %109,07

BRSAN - Borusan Boru
2025/03: -284 milyon 456 bin TL
2026/03: 273 milyon 620 bin TL
Değişim: %196,19

TRENJ - TR Doğal Enerji
2025/03: -143 milyon 79 bin TL
2026/03: 254 milyon 230 bin TL
Değişim: %277,69

ALARK - Alarko Holding
2025/03: -2 milyar 873 milyon 535 bin TL
2026/03: 153 milyon 65 bin TL
Değişim: %105,33

KRDMD - Kardemir (D)
2025/03: -1 milyar 326 milyon 854 bin 994 TL
2026/03: 16 milyon 781 bin 650 TL
Değişim: %101,26

YATIRIMCILAR NEDEN TAKİP EDİYOR?

Finansal piyasalarda zarardan kâra geçiş, şirketlerde toparlanma sinyali olarak değerlendirilse de uzmanlar tek başına yeterli olmadığını belirtiyor.

Bir şirketin kâra geçmesinde operasyonel iyileşme, finansman giderlerindeki düşüş, kur etkisi veya tek seferlik gelirler etkili olabiliyor.

UZMANLAR 4 NOKTAYA DİKKAT ÇEKİYOR

Yatırımcıların zarardan kâra geçen şirketleri değerlendirirken şu başlıklara dikkat etmesi gerekiyor:

-Kâr operasyonel faaliyetlerden mi kaynaklanıyor?
-Kârlılık sürdürülebilir mi?
-Borçluluk seviyesi nasıl değişti?
-Nakit akışı kârı destekliyor mu?

Özellikle holding, enerji ve sanayi şirketlerinde görülen kâra dönüşlerin, önümüzdeki dönem finansal sonuçları açısından yakından izlendiği belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

(STOCKEYS)

