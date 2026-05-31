Borsa İstanbul'da bilanço sezonunun ardından şirketlerin finansal performansları yatırımcıların radarına girdi. Stockeys verilerine göre; 2025 yılı ilk çeyreğinde zarar açıklayan bazı BIST 100 şirketleri, 2026'nın aynı döneminde yeniden kâra geçmeyi başardı.

Listede özellikle Tofaş, Türk Hava Yolları ve Enerjisa'nın gösterdiği performans dikkat çekti.

ZARARDAN KÂRA GEÇEN ŞİRKETLER

THYAO - Türk Hava Yolları

2025/03: -1 milyar 818 milyon TL

2026/03: 9 milyar 915 milyon TL

Değişim: %645,38

Türk Hava Yolları güçlü operasyonel performans ve yolcu talebindeki artışla yeniden kâra geçti.

TOASO - Tofaş

2025/03: -183 milyon 805 bin TL

2026/03: 2 milyar 988 milyon 567 bin TL

Değişim: %1.725,94

Tofaş, listedeki en yüksek dönüşümü gerçekleştiren şirket oldu.

ENJSA - Enerjisa Enerji

2025/03: -969 milyon 727 bin TL

2026/03: 1 milyar 79 milyon 652 bin TL

Değişim: %211,34

KCHOL - Koç Holding

2025/03: -1 milyar 852 milyon TL

2026/03: 522 milyon TL

Değişim: %128,19

DOHOL - Doğan Holding

2025/03: -680 milyon 209 bin TL

2026/03: 333 milyon 535 bin TL

Değişim: %149,03

SAHOL - Sabancı Holding

2025/03: -3 milyar 847 milyon 137 bin TL

2026/03: 317 milyon 561 bin TL

Değişim: %108,25

PETKM - Petkim

2025/03: -3 milyar 371 milyon 667 bin TL

2026/03: 305 milyon 660 bin TL

Değişim: %109,07

BRSAN - Borusan Boru

2025/03: -284 milyon 456 bin TL

2026/03: 273 milyon 620 bin TL

Değişim: %196,19

TRENJ - TR Doğal Enerji

2025/03: -143 milyon 79 bin TL

2026/03: 254 milyon 230 bin TL

Değişim: %277,69

ALARK - Alarko Holding

2025/03: -2 milyar 873 milyon 535 bin TL

2026/03: 153 milyon 65 bin TL

Değişim: %105,33

KRDMD - Kardemir (D)

2025/03: -1 milyar 326 milyon 854 bin 994 TL

2026/03: 16 milyon 781 bin 650 TL

Değişim: %101,26

YATIRIMCILAR NEDEN TAKİP EDİYOR?

Finansal piyasalarda zarardan kâra geçiş, şirketlerde toparlanma sinyali olarak değerlendirilse de uzmanlar tek başına yeterli olmadığını belirtiyor.

Bir şirketin kâra geçmesinde operasyonel iyileşme, finansman giderlerindeki düşüş, kur etkisi veya tek seferlik gelirler etkili olabiliyor.

UZMANLAR 4 NOKTAYA DİKKAT ÇEKİYOR

Yatırımcıların zarardan kâra geçen şirketleri değerlendirirken şu başlıklara dikkat etmesi gerekiyor:

-Kâr operasyonel faaliyetlerden mi kaynaklanıyor?

-Kârlılık sürdürülebilir mi?

-Borçluluk seviyesi nasıl değişti?

-Nakit akışı kârı destekliyor mu?

Özellikle holding, enerji ve sanayi şirketlerinde görülen kâra dönüşlerin, önümüzdeki dönem finansal sonuçları açısından yakından izlendiği belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

(STOCKEYS)