Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin güncel piyasa değerleri belli oldu. Stockeys verilerine göre savunma sanayi devi ASELSAN, 1 trilyon 733 milyar 940 milyon TL'lik piyasa değeriyle zirvedeki yerini korurken, Destek Finans Faktoring (DSTKF) dikkat çekici yükselişiyle ikinci sıraya yerleşti.

ASELSAN ZİRVEDE FARKI AÇTI

Piyasa değeri en yüksek şirketler sıralamasında ASELSAN, 1 trilyon 733 milyar 940 milyon TL ile ilk sırada yer aldı.

ASELSAN'ın bir yıl önceki piyasa değeri ise 621 milyar 528 milyon TL seviyesindeydi. Böylece şirketin piyasa değeri son bir yılda yaklaşık 1,11 trilyon TL arttı.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİN GÜNCEL LİSTESİ

Borsa İstanbul'un piyasa değeri en yüksek şirketleri şöyle sıralandı:

ASELSAN (ASELS): 1 trilyon 733 milyar 940 milyon TL

Destek Finans Faktoring (DSTKF): 701 milyar 667 milyon TL

Enka İnşaat (ENKAI): 603 milyar TL

Garanti BBVA (GARAN): 516 milyar 180 milyon TL

Koç Holding (KCHOL): 479 milyar 538 milyon TL

Tüpraş (TUPRS): 455 milyar 109 milyon TL

BİM (BIMAS): 447 milyar 600 milyon TL

Türk Hava Yolları (THYAO): 409 milyar 515 milyon TL

Akbank (AKBNK): 332 milyar 800 milyon TL

İş Bankası (ISCTR): 328 milyar 500 milyon TL

Astor Enerji (ASTOR): 312 milyar 125 milyon TL

VakıfBank (VAKBN): 305 milyar 807 milyon TL

Halkbank (HALKB): 302 milyar 479 milyon TL

Ford Otosan (FROTO): 295 milyar 291 milyon TL

Yapı Kredi (YKBNK): 280 milyar 104 milyon TL

BİR YILDA EN DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞLERDEN BİRİ DSTKF'DE

Karşılaştırma verilerine göre DSTKF'nin piyasa değeri geçen yıl 87 milyar 250 milyon TL seviyesindeyken 701 milyar 667 milyon TL'ye yükseldi.

ASTOR da 94 milyar 461 milyon TL'den 312 milyar 125 milyon TL'ye çıkarak dikkat çeken şirketler arasında yer aldı.

BANKALAR VE HOLDİNGLER LİSTEDE AĞIRLIĞINI KORUDU

Piyasa değeri sıralamasında Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, VakıfBank, Halkbank ve Yapı Kredi gibi bankalar üst sıralarda yer alırken, Koç Holding de yaklaşık 480 milyar TL'lik piyasa değeriyle listenin ilk beşinde kendine yer buldu.

Uzmanlar, piyasa değeri sıralamalarının yatırımcı ilgisi, şirket kârlılıkları ve sektör beklentileri açısından önemli göstergeler arasında bulunduğunu belirtiyor.