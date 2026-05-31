Borsa İstanbul'da temettü ödemeleri yeni haftada da hız kesmeden devam ediyor. 1 Haziran 2026 Pazartesi günü dört şirket yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtacak.

Temettü ödemesi yapacak şirketler arasında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE), Akçansa Çimento (AKCNS), Maçkolik (MACKO) ve Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi (AYES) yer alıyor.

ŞİŞECAM TEMETTÜ ÖDEMESİNE BAŞLIYOR

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE), yatırımcılarına hisse başına;

Brüt: 0,5876 TL

Net: 0,4995 TL nakit temettü ödeyecek.

AKÇANSA YATIRIMCILARINA ÖDEME YAPACAK

Akçansa Çimento (AKCNS) için hisse başına temettü tutarı;

Brüt: 1,8804 TL

Net: 1,5984 TL olarak açıklandı.

MAÇKOLİK'TE İLK TAKSİT ÖDEMESİ

Maçkolik (MACKO), temettü programının ilk taksiti kapsamında yatırımcılarına hisse başına;

Brüt: 2,70 TL

Net: 2,295 TL nakit kâr payı dağıtacak.

AYES ÇELİK DE TEMETTÜ VERECEK

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi (AYES) yatırımcıları da yarın temettü almaya hak kazanacak.

Şirketin hisse başına;

Brüt: 0,3529 TL

Net: 0,30 TL

TEMETTÜ SONRASI FİYATLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Temettü dağıtımı yapılan hisselerde, ödenen temettü tutarı kadar teorik fiyat düzeltmesi uygulanıyor. Bu nedenle temettü günü hisselerin fiyatında temettü miktarı kadar geri çekilme görülebiliyor.

Uzmanlar, temettü sonrası yaşanan bu düşüşün şirket değerinde kayıp anlamına gelmediğini, dağıtılan nakit tutarın yatırımcının hesabına aktarılması nedeniyle oluşan teknik bir düzeltme olduğunu belirtiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.