Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor. 1 Haziran'dan itibaren benzinde 1,38 TL, motorinde ise 7,25 TL indirim beklenirken 31 Mayıs güncel fiyatlar belli oldu!

Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 1 Haziran Pazartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında önemli düşüşler bekleniyor.

Beklenen düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 7,25 TL indirim öngörülüyor. İndirimin Eşel Mobil Sistemi kapsamında uygulanacağı belirtilirken, indirimin yaklaşık dörtte birinin pompa fiyatlarına yansıması, kalan bölümünün ise vergi kalemlerine eklenmesi bekleniyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ İNDİRİMİN ÖNÜNÜ AÇTI

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının son günlerde sert şekilde gerilemesi, akaryakıt ürünlerinde indirim beklentisini güçlendirdi. Brent petrol haftayı 91,12 dolar seviyesinden tamamlarken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 87,36 dolar olarak kaydedildi.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün rafineri maliyetlerini aşağı çekmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında da gerileme bekleniyor.

Benzin ve motorine indirim geliyor! 31 Mayıs güncel fiyatlar

İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE KADAR OLABİLİR?

Beklenen indirimin tamamının pompaya yansıması halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı yaklaşık 62,94 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 59,80 TL seviyesine gerileyebilir.

31 MAYIS 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 64,32 TL
Motorin: 67,05 TL
LPG: 33,89 TL

Benzin ve motorine indirim geliyor! 31 Mayıs güncel fiyatlar

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 64,18 TL
Motorin: 66,91 TL
LPG: 33,29 TL

Benzin ve motorine indirim geliyor! 31 Mayıs güncel fiyatlar

Ankara
Benzin: 65,29 TL
Motorin: 68,16 TL
LPG: 33,87 TL

Benzin ve motorine indirim geliyor! 31 Mayıs güncel fiyatlar

İzmir
Benzin: 65,57 TL
Motorin: 68,43 TL
LPG: 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 67.03
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 64.3
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 44.46
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 57.1
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.04
Gazyağı 73.61
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Elde edilen rafineri satış fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenerek pompa satış fiyatı oluşturuluyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Motorinde beklenen 7,25 TL'lik indirim son dönemin en dikkat çekici fiyat değişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. İndirimin gerçekleşmesi halinde hem bireysel araç sahiplerinin hem de taşımacılık sektörünün maliyetlerinde önemli bir rahatlama yaşanabilir.

