Hürmüz Boğazı'nda yaşanan ticari aksaklıklar ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, baklava üretiminde kullanılan temel hammaddelerin maliyetlerini yükseltmeye başladı. Özellikle İran menşeli fıstık, safran ve kuru üzüm fiyatlarında görülen artış, tatlı sektöründe maliyet baskısını artırırken, uzmanlar tedarik sorunlarının sürmesi halinde Körfez ülkelerinde baklava fiyatlarının yüzde 10 ila 20 arasında yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

Sektör temsilcileri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılan yüksek stoklar sayesinde fiyat artışlarının henüz tüketiciye tam olarak yansımadığını belirtiyor. Ancak İran bağlantılı sevkiyatlarda yaşanan sorunlar nedeniyle İran fıstığının fiyatı yaklaşık yüzde 15, kuru üzümün fiyatı ise yüzde 10 yükseldi. Şimdilik Türk ve Suriye menşeli alternatif ürünlerin piyasada bulunması, maliyet artışlarının hızını sınırlayan unsurlar arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, tedarik zincirindeki aksaklıkların devam etmesi durumunda hem hammadde maliyetlerinin hem de baklava başta olmak üzere birçok geleneksel tatlının satış fiyatlarının kademeli olarak artabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Ekonomim