Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta’nın açıkladığı bilançolar, yapay zeka atılımları ve bulut teknolojilerindeki büyümenin küresel ekonomiyi nasıl domine ettiğini bir kez daha kanıtladı.

Derlenen bilgilere göre, bu 7 dev şirketin son çeyrek karlarının toplamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artışla 239,8 milyar dolara (yaklaşık 240 milyar dolar) ulaştı. Şirketler geçen yıl aynı dönemde 138,1 milyar dolar kâr açıklamıştı. Toplam çeyreklik gelirleri ise yüzde 25 yükselerek 645,8 milyar dolara dayandı.

İşte küresel teknoloji devlerinin son çeyreğe ait kâr, gelir ve büyüme performanslarının detaylı listesi:

"Muhteşem Yedili" Bilanço ve Performans Listesi

1. Alphabet (Google)

Net Kâr: 62,6 milyar dolar (Yıllık kâr artışı: %81) – Kâr Lideri

Çeyreklik Gelir: 109,9 milyar dolar (Yıllık gelir artışı: %22)

2. Nvidia

Net Kâr: 58,3 milyar dolar (Yıllık kâr artışı: %211) – Büyüme Şampiyonu

Çeyreklik Gelir: 81,6 milyar dolar (Yıllık gelir artışı: %85)

3. Microsoft

Net Kâr: 31,8 milyar dolar (Yıllık kâr artışı: %23)

Çeyreklik Gelir: 82,9 milyar dolar (Yıllık gelir artışı: %18)

4. Amazon

Net Kâr: 30,3 milyar dolar (Yıllık kâr artışı: %77)

Çeyreklik Gelir: 181,5 milyar dolar (Yıllık gelir artışı: %17) – Gelir Lideri

5. Apple

Net Kâr: 29,6 milyar dolar (Yıllık kâr artışı: %19)

Çeyreklik Gelir: 111,2 milyar dolar (Yıllık gelir artışı: %17)

6. Meta (Facebook / Instagram)

Net Kâr: 26,8 milyar dolar (Yıllık kâr artışı: %61)

Çeyreklik Gelir: 56,3 milyar dolar (Yıllık gelir artışı: %33)

7. Tesla

Net Kâr: 477 milyon dolar (Yıllık kâr artışı: %17) – Listenin En Arkasında

Çeyreklik Gelir: 22,4 milyar dolar (Yıllık gelir artışı: %16)

Kaynak: Borsanın Gündemi

