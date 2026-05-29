Küresel finans piyasalarının ve Wall Street’in yönünü tek başlarına belirleyen "Muhteşem Yedili" (Magnificent Seven) şirketleri, son yayımladıkları finansal raporlarla gövde gösterisi yaptı.
Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta’nın açıkladığı bilançolar, yapay zeka atılımları ve bulut teknolojilerindeki büyümenin küresel ekonomiyi nasıl domine ettiğini bir kez daha kanıtladı.
Derlenen bilgilere göre, bu 7 dev şirketin son çeyrek karlarının toplamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artışla 239,8 milyar dolara (yaklaşık 240 milyar dolar) ulaştı. Şirketler geçen yıl aynı dönemde 138,1 milyar dolar kâr açıklamıştı. Toplam çeyreklik gelirleri ise yüzde 25 yükselerek 645,8 milyar dolara dayandı.
İşte küresel teknoloji devlerinin son çeyreğe ait kâr, gelir ve büyüme performanslarının detaylı listesi:
"Muhteşem Yedili" Bilanço ve Performans Listesi
1. Alphabet (Google)
Net Kâr: 62,6 milyar dolar (Yıllık kâr artışı: %81) – Kâr Lideri
Çeyreklik Gelir: 109,9 milyar dolar (Yıllık gelir artışı: %22)
2. Nvidia
Net Kâr: 58,3 milyar dolar (Yıllık kâr artışı: %211) – Büyüme Şampiyonu
Çeyreklik Gelir: 81,6 milyar dolar (Yıllık gelir artışı: %85)
3. Microsoft
Net Kâr: 31,8 milyar dolar (Yıllık kâr artışı: %23)
Çeyreklik Gelir: 82,9 milyar dolar (Yıllık gelir artışı: %18)
4. Amazon
Net Kâr: 30,3 milyar dolar (Yıllık kâr artışı: %77)
Çeyreklik Gelir: 181,5 milyar dolar (Yıllık gelir artışı: %17) – Gelir Lideri
5. Apple
Net Kâr: 29,6 milyar dolar (Yıllık kâr artışı: %19)
Çeyreklik Gelir: 111,2 milyar dolar (Yıllık gelir artışı: %17)
6. Meta (Facebook / Instagram)
Net Kâr: 26,8 milyar dolar (Yıllık kâr artışı: %61)
Çeyreklik Gelir: 56,3 milyar dolar (Yıllık gelir artışı: %33)
7. Tesla
Net Kâr: 477 milyon dolar (Yıllık kâr artışı: %17) – Listenin En Arkasında
Çeyreklik Gelir: 22,4 milyar dolar (Yıllık gelir artışı: %16)
Kaynak: Borsanın Gündemi
