ABD Ticaret Bakanlığı'nın revize ettiği verilere göre, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,6 büyüme kaydetti. Böylece büyüme verisi, daha önce açıklanan yüzde 2 seviyesindeki öncü tahminin altında gerçekleşti.

Bakanlık, aşağı yönlü revizyonda tüketici harcamaları ile yatırımlardaki zayıflamanın etkili olduğunu bildirdi.

Öte yandan zayıf büyüme verisine rağmen ABD'de tüketici harcamaları nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Kişisel gelirler ise yüzde 0,4 artış beklentisine karşın değişim göstermedi.