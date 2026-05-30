ABD'li yatırım bankası JPMorgan, uzun süredir sürdürdüğü Türk lirası ağırlıklı temel pozisyonunu kapattığını açıkladı. Banka, bundan sonraki süreçte daha kısa vadeli ve taktiksel bir yaklaşım benimseyeceğini duyurdu.

JPMorgan stratejistleri tarafından yayımlanan notta, Türk lirası pozisyonunun Eylül 2023'ten bu yana bankanın gelişmekte olan ülke tahvil endeksi (GBI-EM) model portföyünde yer aldığı belirtildi. Yerel seçimler öncesinde Mart 2024'te kısa süreli bir ara verilen pozisyonun toplamda yaklaşık yüzde 55 getiri sağladığı ifade edildi.

Banka, 30 Nisan tarihinde pozisyon büyüklüğünü azaltmasının ardından şimdi de elde edilen kazançları tamamen realize ederek pozisyonunu sonlandırdı.

DEV BANKA TEMKİNLİ DURUŞA GEÇTİ

Stratejistler, son dönemde yaşanan gelişmelerin Türk lirası açısından sınırlı risk oluşturduğunu değerlendirirken, ekonomi yönetiminin düşük döviz kuru oynaklığını politika aracı olarak kullanmayı sürdürebileceğine dikkat çekti.

Bununla birlikte JPMorgan, beklenen getiri potansiyelinin azalması, ödemeler dengesi finansman ihtiyacındaki artış, yükselen enerji fiyatlarının oluşturabileceği baskı ve erken seçim ihtimalinin güçlenmesi nedeniyle daha temkinli bir duruşa geçtiğini belirtti.

Raporda ayrıca seçim süreçlerinde görülebilecek dolarizasyon eğilimine vurgu yapılarak, bu tür risklerin uzun vadeli pozisyonlar yerine daha kısa vadeli Türk lirası taşıma işlemleriyle yönetilmesinin daha uygun olabileceği ifade edildi.