Piyasa verilerine göre Mayıs ayının açık ara şampiyonu, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren ve yatırımcıların yoğun alım iştahıyla karşılaşan Özata Denizcilik (OZATD) oldu. Şirket payları sadece bir ayda yüzde 435,95 değer kazanarak BIST genelinde ulaşılması güç bir rekora imza attı.

MAYIS AYINDA EN YÜKSEK GETİRİ SAĞLAYAN İLK 9 HİSSE

Mayıs ayı boyunca borsa genelinde en çok kazandıran, adeta ralli yapan ilk 9 hisse senedi ve aylık prim oranları şu şekilde listelendi:

1. Özata Denizcilik (OZATD)

Aylık Getiri: %435,95

2. Birleşim Grup Enerji (BIGEN)

Aylık Getiri: %192,39

3. DMR Unlu Mamuller (DMRGD)

Aylık Getiri: %107,82

4. YEO Teknoloji (YEOTK)

Aylık Getiri: %106,14

5. Prizma Pres Matbaacılık (PRZMA)

Aylık Getiri: %100,66

6. Europower Enerji (EUPWR)

Aylık Getiri: %87,53

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

7. Anel Elektrik (ANELE)

Aylık Getiri: %86,84

8. Empa Elektronik (EMPA)

Aylık Getiri: %83,11

9. Girişim Elektrik (GESAN)

Aylık Getiri: %63,14

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Kaynak: Ekonomim

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.