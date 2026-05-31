Dolar ve Euro'da güncel fiyatlar belli oldu. Dolar 45,90 TL, Euro 53,57 TL seviyesinde işlem görürken yatırımcılar kur hareketlerini izliyor.

Döviz piyasalarında hareketlilik sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar "Dolar kaç TL oldu?", "Euro ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. Dolar/TL ve Euro/TL kurunda güncel alış-satış seviyeleri yakından takip ediliyor.

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI 31 MAYIS

Saat 09.25 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

Dolar alış: 45,82 TL
Dolar satış: 45,90 TL

Euro alış: 53,45 TL
Euro satış: 53,57 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 45,73 45,92 % -0.1 23:59
Euro 53,38 53,57 % 0.07 23:58
İngiliz Sterlini 61,58 61,86 % 0.03 23:58
Avustralya Doları 32,85 33,00 % 0.2 23:59
İsviçre Frangı 58,55 58,81 % 0.29 23:59
Rus Rublesi 0,64 0,64 % -0.75 23:50
Çin Yuanı 6,76 6,79 % 0.04 23:59
İsveç Kronu 4,94 4,98 % 0.03 23:59
DÖVİZ NASIL HESAPLANIR?

Dolar veya euro almak isteyenler, ellerindeki TL tutarını bankaların ya da döviz bürolarının satış kuruna bölerek alabilecekleri döviz miktarını hesaplayabilir. Döviz bozdururken ise döviz miktarı alış kuru ile çarpılır.

Örnek dolar hesabı:

Dolar satış fiyatı: 45,90 TL
10.000 TL'niz varsa:

10.000 ÷ 45,90 = 217,86 dolar

Örnek euro hesabı:

Euro satış fiyatı: 53,57 TL
10.000 TL'niz varsa:

10.000 ÷ 53,57 = 186,67 euro

Dövizi bozdururken ise elinizdeki döviz miktarı alış fiyatı ile çarpılır.

Örnek:

1.000 dolarınız var
Dolar alış fiyatı: 45,82 TL

1.000 × 45,82 = 45.820 TL

