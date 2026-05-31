Döviz piyasalarında hareketlilik sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar "Dolar kaç TL oldu?", "Euro ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. Dolar/TL ve Euro/TL kurunda güncel alış-satış seviyeleri yakından takip ediliyor.

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI 31 MAYIS

Saat 09.25 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

Dolar alış: 45,82 TL

Dolar satış: 45,90 TL

Euro alış: 53,45 TL

Euro satış: 53,57 TL

DÖVİZ NASIL HESAPLANIR?

Dolar veya euro almak isteyenler, ellerindeki TL tutarını bankaların ya da döviz bürolarının satış kuruna bölerek alabilecekleri döviz miktarını hesaplayabilir. Döviz bozdururken ise döviz miktarı alış kuru ile çarpılır.

Örnek dolar hesabı:

Dolar satış fiyatı: 45,90 TL

10.000 TL'niz varsa:

10.000 ÷ 45,90 = 217,86 dolar

Örnek euro hesabı:

Euro satış fiyatı: 53,57 TL

10.000 TL'niz varsa:

10.000 ÷ 53,57 = 186,67 euro

Dövizi bozdururken ise elinizdeki döviz miktarı alış fiyatı ile çarpılır.

Örnek:

1.000 dolarınız var

Dolar alış fiyatı: 45,82 TL

1.000 × 45,82 = 45.820 TL