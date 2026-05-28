Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Dolar/TL ve euro/TL kuru yeni güne yatay seyirle başlarken yatırımcılar son fiyatları takip ediyor.
Dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününe yakın seyrini sürdürerek başladı. Serbest piyasada dolar/TL tarihi zirvesine yakın 45,90 seviyelerinde işlem görürken, euro/TL ise 53,43 bandında hareket ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar "Dolar kaç TL oldu?", "Euro ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Saat 09.20 itibarıyla;
Dolar alış: 45,90 TL
Dolar satış: 45,91 TL
Euro alış: 53,42 TL
Euro satış: 53,44 TL