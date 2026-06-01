TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) hisselerine yönelik aracı kurumların hedef fiyat açıklamaları sürüyor. Son olarak Garanti BBVA Yatırım, şirketin mayıs ayı ürün marjlarını değerlendirerek Tüpraş için yeni analiz raporunu yayımladı.

Aracı kurum, Tüpraş hisseleri için 367,30 TL hedef fiyat belirlerken, hisseye yönelik "endeks üstü getiri" tavsiyesini korudu.

1 Haziran 2026 tarihinde açıklanan rapora göre, Tüpraş hisselerinin Borsa İstanbul'daki son kapanış fiyatı 239,50 TL seviyesinde bulunuyor. Buna göre Garanti BBVA Yatırım'ın hedef fiyatı, mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 53,36 oranında yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Analistler, şirketin operasyonel performansı ve rafineri marjlarındaki görünümün hisse üzerindeki olumlu beklentileri desteklediğini değerlendirirken, Tüpraş hisseleri yatırımcıların radarındaki yerini korumaya devam ediyor.

