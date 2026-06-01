Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin mayıs ayında gerçekleştirdiği pay geri alım işlemleri belli oldu. Stockeys Pro tarafından yayımlanan verilere göre, mayıs ayında en yüksek tutarlı geri alımı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) gerçekleştirdi.

Şirketler toplam geri alım tutarı, adet ve hisse performanslarıyla dikkat çekti.

EN YÜKSEK GERİ ALIMI AHGAZ YAPTI

Mayıs ayında geri alım yapan şirketler arasında AHGAZ, 2 milyon 855 bin 780 adet pay alımı için toplam 86 milyon 513 bin 949 TL harcayarak ilk sırada yer aldı.

AHGAZ'ın aylık getirisi yüzde 16,33 olurken, yıllık getirisi yüzde 33,28 olarak gerçekleşti.

İkinci sırada ise 82 milyon 268 bin 156 TL'lik geri alım tutarıyla GLYHO yer aldı. Şirket mayıs ayında 5 milyon 579 bin 600 adet pay geri alımı gerçekleştirirken, yıllık getirisi yüzde 102,33 oldu.

GERİ ALIM YAPAN HİSSELER VE PERFORMANSLARI

Mayıs ayında geri alım yapan şirketler şu şekilde sıralandı:

GLYHO: 5.579.600 adet | 82.268.156 TL | 7 geri alım | Aylık getiri: %-1,11 | Yıllık getiri: %102,33

AHGAZ: 2.855.780 adet | 86.513.949 TL | 12 geri alım | Aylık getiri: %16,33 | Yıllık getiri: %33,28

ENERY: 1.800.000 adet | 15.596.000 TL | 6 geri alım | Aylık getiri: %-4,65 | Yıllık getiri: %74,32

GOKNR: 1.617.272 adet | 37.014.055 TL | 2 geri alım | Aylık getiri: %9,06 | Yıllık getiri: %-0,30

MAVI: 1.312.000 adet | 55.585.166 TL | 5 geri alım | Aylık getiri: %-2,83 | Yıllık getiri: %33,60

BOBET: 782.833 adet | 15.127.814 TL | 3 geri alım | Aylık getiri: %-7,83 | Yıllık getiri: %-28,86

GSDHO: 543.450 adet | 2.936.260 TL | 1 geri alım | Aylık getiri: %8,65 | Yıllık getiri: %39,90

METRO: 500.000 adet | 3.215.000 TL | 1 geri alım | Aylık getiri: %1,67 | Yıllık getiri: %151,38

AVGYO: 380.000 adet | 4.858.075 TL | 1 geri alım | Aylık getiri: %-18,78 | Yıllık getiri: %45,92

GWIND: 145.000 adet | 4.294.280 TL | 1 geri alım | Aylık getiri: %3,14 | Yıllık getiri: %22,25

BLUME: 130.000 adet | 5.591.000 TL | 1 geri alım | Aylık getiri: %-5,80 | Yıllık getiri: %90,20

LOGO: 63.098 adet | 9.319.311 TL | 1 geri alım | Aylık getiri: %13,00 | Yıllık getiri: %9,30

LIDER: 25.000 adet | 2.805.000 TL | 1 geri alım | Aylık getiri: %-15,98 | Yıllık getiri: %157,23

ORGE: 20.000 adet | 1.860.000 TL | 1 geri alım | Aylık getiri: %20,43 | Yıllık getiri: %23,11

GERİ ALIM NEDEN ÖNEMLİ?

Pay geri alımları, şirketlerin kendi hisselerini piyasadan satın alması anlamına geliyor. Bu işlemler genellikle yönetimin şirket hisselerini cazip bulduğuna işaret ederken, piyasadaki dolaşımdaki pay miktarını azaltarak hisse performansını destekleyebiliyor.

Mayıs ayında özellikle AHGAZ, GLYHO ve MAVI'nin geri alım için ayırdığı yüksek tutarlar yatırımcıların dikkatini çekti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.