HepimizİçinFinans serisinin yeni bölümünde Güzem Yılmaz Ertem'in konuğu, Ak Yatırım Türev Ürünler ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı Albert Krespin oldu. Finanszone YouTube kanalında yayımlanan programda borsa yatırım fonlarının (BYF) yatırımcılara sunduğu avantajlar, Türkiye'deki gelişimi ve küresel piyasalardaki yükselişi ele alındı.

Krespin, borsa yatırım fonlarının klasik yatırım fonlarından farklı olarak gün içerisinde borsada anlık fiyatlandığını ve hisse senedi gibi alınıp satılabildiğini belirtti. Bu özelliğin yatırımcılara daha esnek hareket etme imkanı sunduğunu vurgulayan Krespin, BYF'lerin bir hisse sepetine veya belirli bir varlık grubuna tek işlemle yatırım yapma fırsatı verdiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE YATIRIMCI YETERİNCE FAYDALANAMIYOR"

Borsa yatırım fonlarının Türkiye'de ilk kez 2005 yılında yatırımcılarla buluştuğunu hatırlatan Krespin, buna rağmen ürünlerin uzun süre istenilen yaygınlığa ulaşamadığını ifade etti.

Türk yatırımcısının bu ürünlerden henüz yeterince faydalanamadığını söyleyen Krespin, dünyadaki büyüme hızının Türkiye'nin oldukça üzerinde olduğunu kaydetti.

AK YATIRIM'DAN AKTİF YÖNETİLEN İLK BYF

Programda Ak Yatırım'ın geliştirdiği aktif yönetilen borsa yatırım fonuna da değinildi.

Krespin, Ak Yatırım araştırma ekibinin oluşturduğu model portföye yatırım yapan ve aktif olarak yönetilen fonun Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti. Fonun, Ak Yatırım'ın hisse önerilerinden oluşan model portföyü takip ettiğini aktaran Krespin, yatırımcıların bu sayede profesyonel araştırma ekibinin oluşturduğu çeşitlendirilmiş portföye tek işlemle erişebildiğini söyledi.

"KÜÇÜK YATIRIMCILAR DA ERİŞEBİLİYOR"

Borsa yatırım fonlarının yalnızca büyük yatırımcılara yönelik olmadığını vurgulayan Krespin, herhangi bir yatırımcının düşük tutarlarla bu ürünlere yatırım yapabileceğini ifade etti.

Nitelikli yatırımcı şartı bulunmadığını belirten Krespin, yatırımcıların aracı kurumlar ve mobil uygulamalar üzerinden BYF alım satımı gerçekleştirebildiğini söyledi.

ŞEFFAF YAPI ÖNE ÇIKIYOR

Krespin, borsa yatırım fonlarının önemli avantajlarından birinin şeffaflık olduğunu belirterek yatırımcıların fonların içeriğini günlük olarak takip edebildiğini anlattı.

Fonların hangi hisse senetlerini veya varlıkları içerdiğinin düzenli olarak kamuya açıklandığını ifade eden Krespin, bu durumun yatırımcı güvenini artırdığını söyledi.

KÜRESEL ETF PİYASASI 20 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Küresel ölçekte ETF ve BYF pazarının hızlı büyüdüğüne dikkat çeken Krespin, 2025 yılı itibarıyla sektör büyüklüğünün 20 trilyon dolara ulaştığını aktardı.

Özellikle aktif yönetilen ETF'lere yönelik ilginin son dönemde hızla arttığını belirten Krespin, yatırımcıların belirli temalara ve stratejilere odaklanan ürünlere yöneldiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE ALTIN VE EMTİA FONLARI AĞIRLIKTA

Türkiye'deki borsa yatırım fonlarının önemli bölümünün altın, gümüş ve diğer emtia ürünlerinden oluştuğunu ifade eden Krespin, toplam BYF büyüklüğünün yaklaşık yüzde 75'inin emtia temalı fonlarda bulunduğunu belirtti.

Krespin, hisse senedi temalı borsa yatırım fonlarının ise önümüzdeki dönemde büyüme potansiyeli taşıdığını ve yatırımcı ilgisinin artabileceğini söyledi.