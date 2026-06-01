TÜRK-İŞ'in mayıs ayı araştırması, açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki farkın büyüdüğünü ortaya koydu. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 35.174 TL olarak hesaplanırken, 28.075,50 TL seviyesindeki net asgari ücret açlık sınırının 7.098,50 TL altında kaldı. Araştırmada yoksulluk sınırı ise 114.576 TL olarak belirlendi.

AÇLIK SINIRI 35 BİN TL'Yİ GEÇTİ

TÜRK-İŞ'in hesaplamasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı mayıs ayında 35 bin 174 TL olarak gerçekleşti.

Bu tutar yalnızca mutfak harcamalarını kapsarken, barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu giderleri içermiyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

YOKSULLUK SINIRI 114 BİN TL'Yİ AŞTI

Araştırmada gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri temel ihtiyaçlar da dikkate alındı.

Buna göre dört kişilik bir ailenin insana yakışır bir yaşam sürdürebilmesi için yapması gereken toplam aylık harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı 114 bin 576 TL olarak hesaplandı.

BİR AYDA 588 TL ARTTI!

TÜRK-İŞ'in verilerine göre nisan ayında 34.587 TL olan açlık sınırı mayısta 35.174 TL'ye çıktı.

Böylece dört kişilik bir ailenin gıda harcamasında yalnızca bir ayda 588 TL'lik artış yaşandı.

Yılın ilk beş ayında ise gıda harcamalarındaki toplam artış 3.950 TL'ye ulaştı.

MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 40'I AŞTI

Araştırmada mutfak enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,70 olduğu belirtildi.

Son 12 aylık dönemde gıda fiyatlarındaki artış yüzde 40,18 olurken, yıllık ortalama artış oranı yüzde 40,58 olarak hesaplandı.

Yılın ilk beş ayındaki kümülatif gıda enflasyonu ise yüzde 16,69 seviyesinde gerçekleşti.

SÜT VE ET FİYATLARI ÖNE ÇIKTI

TÜRK-İŞ, mayıs ayında özellikle süt ve süt ürünlerinde dikkat çekici fiyat artışları yaşandığını bildirdi.

Araştırmaya göre süt fiyatları yaklaşık yüzde 6 yükselirken, Kurban Bayramı etkisiyle kırmızı et fiyatlarında da artış görüldü. Tavuk eti fiyatlarında gerileme yaşanırken, meyve ve sebze fiyatlarında ise sınırlı yükseliş kaydedildi.

TÜRK-İŞ, gıda fiyatlarındaki yükselişin ücretli çalışanlar ve emekliler üzerindeki geçim baskısını artırmaya devam ettiğini vurguladı.