İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayına ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan endeks mayıs ayında yükselişini sürdürdü.

İTO'nun açıkladığı verilere göre İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 arttı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 36,77 OLDU

İstanbul'da perakende fiyat hareketlerini ölçen endeksin yıllık değişimi ise yüzde 36,77 olarak gerçekleşti.

Böylece İstanbul'daki fiyat artışları yıllık bazda yüzde 36 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

GÖZLER TÜİK'İN AÇIKLAYACAĞI ENFLASYON VERİSİNDE

İTO tarafından açıklanan İstanbul enflasyonu, Türkiye genelinde açıklanacak resmi enflasyon verileri öncesinde piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatların aylık bazda yüzde 1,53 yükselmesi, enflasyon görünümüne ilişkin önemli öncü göstergeler arasında değerlendiriliyor.

Ekonomistler ve yatırımcılar şimdi gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda.