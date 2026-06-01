Limak Doğu Anadolu Çimento yatırımcıları, 2 Haziran 2026 tarihinde temettü alma hakkı kazanacak. Şirket hisse başına brüt 2,00 TL, net 1,70 TL nakit kâr payı dağıtacak.

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC), 2026 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin takvimi açıkladı. Şirketin olağan genel kurulunda kabul edilen nakit temettü teklifinin ardından yönetim kurulu, hak kullanım tarihini 2 Haziran 2026 olarak belirledi.

Buna göre LMKDC pay sahipleri, 2 Haziran Salı günü hisse başına brüt 2,00 TL, net 1,70 TL nakit temettü almaya hak kazanacak. Temettü dağıtım oranı brütte yüzde 2,00 olarak gerçekleşecek.

Temettü ödemeleri T+2 takası kapsamında gerçekleştirileceğinden, yatırımcıların hesaplarına nakit ödeme 4 Haziran 2026 Perşembe günü geçecek ve kullanılabilir bakiye haline gelecek.

TEMETTÜ İÇİN SON GÜN 1 HAZİRAN

Temettü almaya hak kazanmak isteyen yatırımcıların, 1 Haziran 2026 tarihli seans kapanışı itibarıyla LMKDC hisselerine sahip olmaları gerekiyor.

Şirketin temettü verimi ise 1 Haziran tarihindeki kapanış fiyatına göre netlik kazanacak. Limak Doğu Anadolu Çimento'nun temettü ödemesi, yatırımcılar tarafından yakından takip edilen gelişmeler arasında yer alıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

