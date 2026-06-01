Petrol piyasasında jeopolitik riskler ve küresel talep endişeleri aynı anda etkisini gösterirken, Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. ABD'li yatırım bankası, Orta Doğu kaynaklı arz risklerinin fiyatları yukarı yönlü desteklediğini, buna karşın Çin ve Batı Avrupa'daki zayıf talebin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu açıkladı.

Goldman Sachs analistleri, özellikle Çin ve Batı Avrupa'dan gelen nisan ayı petrol talep verilerinin beklentilerin altında kaldığını belirtti. Banka, küresel petrol talebinde günlük yaklaşık 2 milyon varillik aşağı yönlü risk oluştuğuna dikkat çekti.

TALEP ZAYIFLIYOR, ARZ ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

Analist Daan Struyven liderliğindeki ekip, yüksek enerji fiyatlarının tüketimi baskıladığını ve küresel petrol talebinin beklenenden daha hızlı yavaşlıyor olabileceğini ifade etti. Bu nedenle Goldman Sachs, Brent petrol için dördüncü çeyrekte öngördüğü 90 dolarlık hedef üzerinde yaklaşık 10 dolarlık aşağı yönlü risk bulunduğunu değerlendirdi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Öte yandan Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, petrol piyasasında arz tarafındaki riskleri canlı tutmaya devam ediyor. Bankaya göre bölgede yaşanabilecek uzun süreli üretim veya sevkiyat aksaklıkları, fiyatlarda yeni yükseliş dalgalarını tetikleyebilir.

ÇİN TALEBİ ENDİŞE YARATIYOR

Londra merkezli Energy Aspects'in verilerine göre dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'in günlük ham petrol ithalatı bu yıl 10,9 milyon varile kadar gerileyebilir. Bu seviyenin pandemi sonrası dönemin en düşük ithalat performanslarından biri olabileceği belirtiliyor.

Çin'deki talep zayıflığının yanı sıra Avrupa ekonomilerindeki yavaşlama da küresel enerji tüketimine yönelik beklentileri olumsuz etkiliyor.

Son dönemde petrol fiyatları, İran ile ilgili gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'na yönelik haber akışı nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler fiyatları aşağı çekerken, bölgedeki belirsizliklerin sürmesi yükselişleri destekliyor.

Brent petrol kısa süre önce gördüğü altı haftalık dip seviyenin ardından yeniden toparlanarak 93 dolar seviyesine yaklaşırken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise 89 dolar civarında işlem görüyor.

Goldman Sachs, mevcut görünümde petrol piyasasının hem arz şokları hem de talep zayıflığı nedeniyle "çift taraflı risk" altında bulunduğunu ve bu durumun kısa vadede fiyat oynaklığını artırabileceğini vurguladı.

Kaynak: Sabah

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.