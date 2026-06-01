Küresel emtia piyasalarında jeopolitik risklerin etkisi hissedilmeye devam ediyor. Özellikle Orta Doğu'da üretim ve lojistik faaliyetlerine yönelik endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte alüminyum fiyatları sert yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyumun ton fiyatı 3.707,50 dolara ulaşarak son dört yılın en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlardaki yükselişte, küresel alüminyum ergitme kapasitesinin yaklaşık yüzde 9'unu oluşturan Orta Doğu'daki arz güvenliği endişeleri etkili oldu.

Piyasalarda özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası aksaklıkların alüminyum ihracatını ve üretimde kullanılan hammaddelerin tedarikini zorlaştırabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, yıl genelinde küresel alüminyum piyasasında 2 milyon tonun üzerinde arz açığı oluşabileceği görüşünde birleşiyor.

BAZ METALLERDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Alüminyum piyasasında kısa vadeli arz sıkışıklığına işaret eden gelişmeler de dikkat çekiyor. LME'de nakit kontratlar ile üç ay vadeli kontratlar arasındaki fiyat farkı ton başına 100 doların üzerine çıkarak piyasadaki arz baskısını gözler önüne serdi.

Sanayi metalleri genelinde de yükseliş eğilimi devam etti. Bakır fiyatları yüzde 1,1 yükselerek ton başına 13.792 dolara çıktı. ABD'de bakır stoklarının, ithalat tarifelerine yönelik incelemelerin başladığı dönemden bu yana yüzde 550'nin üzerinde artması da piyasaların yakından izlediği gelişmeler arasında yer aldı.

Diğer baz metallerde ise çinko 3.571 dolara, kurşun 2.018 dolara, kalay 56.500 dolara ve nikel 19.280 dolara yükseldi.

DEMİR-ÇELİKTE DENGELİ SEYİR

Demir-çelik piyasasında ise daha dengeli bir görünüm öne çıkıyor. Küresel talep, hurda maliyetleri ve ekonomik büyüme verilerinin etkisiyle fiyatlar yatay ancak alıcılı seyrini sürdürüyor.

Sektör temsilcileri, üretim maliyetleri ve hammadde tedarik zincirindeki gelişmeleri yakından takip ederken, Çin'in üretim kapasitesine yönelik yeni kota uygulamaları ve limanlardaki yoğun sevkiyat trafiği demir cevheri fiyatlarının ton başına yaklaşık 108 dolar seviyesinde dengelenmesini sağladı.

Öte yandan Çin'de imalat sektörünün büyümesini sürdürmesi, dünyanın en büyük metal tüketicilerinden biri olan ülkeye yönelik talep beklentilerini destekleyerek sanayi metalleri fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: Sabah

