Kurumun BİST genelindeki toplam net hacmi 466.604.907 TL artı bakiye ile alım tarafında şekilleniyor.

Peki, küresel dev saat 15.00'e kadar hangi tahtalarda alım fırtınası estirdi, hangi hisselerden çıkış yaptı? İşte HSBC üzerinden gerçekleşen en yoğun işlemlerin detayları:

HSBC'NİN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Alım listesinin zirvesinde dev enerji şirketi ASTOR yer alırken, sigortacılık ve bankacılık sektörleri de kurumsal talepten nasibini aldı.

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)

Net Lot: 1.411.239 | Payı (%): 13,82 | Maliyet: 327,893 TL

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)

Net Lot: 1.181.038 | Payı (%): 11,57 | Maliyet: 12,636 TL

Trabzonspor Sportif Yatırımlar A.Ş. (TSPOR)

Net Lot: 1.169.500 | Payı (%): 11,46 | Maliyet: 0,96 TL

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)

Net Lot: 1.076.676 | Payı (%): 10,55 | Maliyet: 11,293 TL

Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB)

Net Lot: 557.504 | Payı (%): 5,46 | Maliyet: 44,106 TL

Diğer Hisseler: 4.812.409 Lot (%47,14)

Kaynak: ForInvest

HSBC'NİN EN FAZLA SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN)

Net Lot: -523.433 | Payı (%): 12,96 | Maliyet: 8,833 TL

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)

Net Lot: -311.701 | Payı (%): 7,72 | Maliyet: 13,304 TL

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE)

Net Lot: -296.400 | Payı (%): 7,34 | Maliyet: 1,06 TL

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN)

Net Lot: -226.281 | Payı (%): 5,60 | Maliyet: 4,003 TL

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SEGYO)

Net Lot: -210.700 | Payı (%): 5,22 | Maliyet: 5,00 TL

Diğer Hisseler: -2.471.273 Lot (%61,17)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.