Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) hisseleri için aracı kurumların değerlendirmeleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Deniz Yatırım, 1 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı raporda Petkim hisselerine ilişkin hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı.

Aracı kurum, PETKM hissesi için hedef fiyatını 21,00 TL olarak belirlerken, hisseye yönelik "tut" tavsiyesini korudu.

Borsa İstanbul'da PETKM hisseleri son olarak 22,84 TL seviyesinden işlem görürken, açıklanan hedef fiyat mevcut piyasa fiyatının altında kaldı. Bu durum, kurumun hisse için kısa vadede sınırlı yükseliş potansiyeli gördüğüne işaret etti.

Deniz Yatırım'ın PETKM Değerlendirmesi

Aracı Kurum: Deniz Yatırım

Hedef Fiyat: 21,00 TL

Son Fiyat: 22,84 TL

Tavsiye: Tut

Açıklanma Tarihi: 1 Haziran 2026

