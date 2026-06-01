Deniz Yatırım, Petkim hisseleri için hedef fiyatını 21,00 TL olarak korurken, hisseye yönelik "tut" tavsiyesini sürdürdü.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) hisseleri için aracı kurumların değerlendirmeleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Deniz Yatırım, 1 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı raporda Petkim hisselerine ilişkin hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı.

Aracı kurum, PETKM hissesi için hedef fiyatını 21,00 TL olarak belirlerken, hisseye yönelik "tut" tavsiyesini korudu.

Borsa İstanbul'da PETKM hisseleri son olarak 22,84 TL seviyesinden işlem görürken, açıklanan hedef fiyat mevcut piyasa fiyatının altında kaldı. Bu durum, kurumun hisse için kısa vadede sınırlı yükseliş potansiyeli gördüğüne işaret etti.

Deniz Yatırım'ın PETKM Değerlendirmesi

Aracı Kurum: Deniz Yatırım

Hedef Fiyat: 21,00 TL

Son Fiyat: 22,84 TL

Tavsiye: Tut

Açıklanma Tarihi: 1 Haziran 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

