Kripto para piyasalarında satış baskısı sürerken, yatırım fonlarından çıkan para miktarı da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Geçen hafta kripto varlık fonlarından 1,67 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşirken, bu rakam yılın en büyük ikinci haftalık çıkışı olarak kayıtlara geçti.

Böylece piyasalarda üst üste üçüncü negatif hafta geride kalırken, son üç haftadaki toplam fon çıkışı 4,21 milyar dolara yükseldi. Yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla birlikte altcoin fonlarına yönelik ilgi de önemli ölçüde zayıfladı.

EN BÜYÜK DARBE BİTCOİN FONLARINDA

Fon çıkışlarının büyük bölümü Bitcoin odaklı yatırım ürünlerinde görüldü. Geçen hafta Bitcoin fonlarından 1,44 milyar dolarlık net çıkış yaşanırken, bu durum piyasanın genel görünümünü de olumsuz etkiledi.

Artan satış baskısı nedeniyle kripto fonlarının toplam yönetilen varlık büyüklüğü bir haftada 148 milyar dolardan 141 milyar dolara geriledi. Böylece sektörün toplam varlık değeri nisan ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ÇIKIŞLARIN MERKEZİ ABD OLDU

Bölgesel dağılıma bakıldığında satış baskısının büyük kısmının ABD kaynaklı olduğu görüldü. Amerikan kripto yatırım ürünlerinden geçen hafta 1,63 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşirken, küresel fon hareketlerinin ana belirleyicisi de ABD'li kurumsal yatırımcılar oldu.

Analistler, Bitcoin'deki zayıf performansın arkasında birden fazla etken bulunduğunu belirtiyor. Kuantum hesaplama teknolojilerinin ağ güvenliğine yönelik oluşturduğu potansiyel riskler, yatırımcıların kâr realizasyonları, yüksek enflasyon ve faiz beklentileri ile sermayenin yapay zeka sektörüne yönelmesi satış baskısını artıran başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

UZUN VADELİ BEKLENTİLER KORUNUYOR

Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen analistler uzun vadede Bitcoin için iyimser görüşlerini koruyor. Uzmanlar, Bitcoin'in geçmiş döngülerde de sert geri çekilmeler yaşadıktan sonra yeni zirvelere ulaştığını hatırlatırken, mevcut düzeltme hareketinin önceki yarılanma (halving) dönemlerinde görülen fiyat davranışlarıyla benzerlik taşıdığına dikkat çekiyor.

Piyasalarda risk iştahının yeniden güçlenmesi halinde kripto varlıklara yönelik girişlerin yeniden artabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.