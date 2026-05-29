Kripto para piyasası, Ortadoğu'da patlak veren sıcak askeri çatışmalar ve kurumsal sermayenin devasa kaçışıyla tarihinin en hareketli ve dalgalı günlerinden birini geçiriyor. ABD ile İran arasındaki askeri sürtüşmenin küresel piyasalarda risk algısını tırmandırması üzerine, lider kripto para birimi Bitcoin son altı haftanın en düşük seviyesine geriledi.

ABD merkezli lider dijital varlık platformu Coinbase verilerine göre; Bitcoin (BTC) 29 Mayıs günü saat 10.00 itibarıyla günlük yüzde 0,98 düşüşle 73.482 dolar seviyesine çekildi. Yaşanan panik satışlarıyla birlikte lider kripto para birimi son bir haftalık süreçte yüzde 5,21 oranında değer kaybetti.

SAVAŞ MANŞETLERİ RİSKİ BIÇAK GİBİ KESTİ

Piyasa uzmanları, kripto varlıklardaki sert geri çekilmenin birincil nedeni olarak Ortadoğu'daki askeri tırmanışı gösteriyor. 27 Mayıs tarihinde ABD güçlerinin İran'ın güneyini hedef alan hava saldırılarına, Tahran yönetiminden misilleme gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te konuşlu ABD askeri tesislerini balistik füzelerle vurdu. Tahran’ın "Askeri adımlar sürerse yanıtımız daha kararlı olacak" açıklaması ve uluslararası ham petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, Bitcoin başta olmak üzere yüksek betalı riskli varlıklardan milyarlarca doların kaçarak güvenli limanlara sığınmasına yol açtı.

Kaynak: TradingView

BLACKROCK TARİHİNİN EN BÜYÜK İKİNCİ NAKİT ÇIKIŞI

Fiyatlardaki aşağı yönlü ivmeyi, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarındaki (ETF) kurumsal sermaye kaçışı daha da derinleştirdi. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın spot Bitcoin ETF ürünü (IBIT), dün tek bir günde tam 527,84 milyon dolar net nakit çıkışı kaydetti.

Yaşanan bu devasa çıkış, finansal ürünün Ocak 2024 tarihindeki lansmanından bu yana en büyük ikinci günlük kurumsal itfa (satış) olarak kayıtlara geçti.

ALTCOİNLERDE SENKRONİZE ÇÖKÜŞ

Jeopolitik krizin yatırımcı iştahını dondurmasıyla majör altcoin projeleri de Bitcoin hareketine paralel olarak zayıf bir görünüm sergiledi:

Ethereum (ETH): Yüzde 0,47 oranında gerileyerek 2.005 dolar seviyesine indi.

Solana (SOL): Yüzde 0,08 hafif düşüşle 82,10 dolardan alıcı buldu.

ANALİSTLERİN KISA VADELİ UYARISI VE DEV BANKALARIN BOĞA HEDEFLERİ

Piyasa stratejistleri, fiyatların kısa vadede jeopolitik dinamiklere ve ETF likidite akışlarına karşı aşırı hassas olacağını öngörüyor.

Markus Thielen (10x Research Kurucusu): "Bitcoin makroekonomik değişkenlere duyarlı bir konsolidasyon fazına girdi. Spot ETF girişlerinde anlamlı bir canlanma olana kadar yüksek oynaklık ve aşağı yönlü riskler sürecektir."

Geoff Kendrick (Standard Chartered Dijital Varlıklar Başkanı): "Mevcut fiyat düzeltmesine rağmen çok yıllı kurumsal perspektif ve uzun vadeli yatırım tezi bozulmadı. Sermaye girişleri yeniden başladığında yukarı yönlü makro trend yakalanacaktır."

Citigroup Analist Ekibi (Alex Saunders Liderliğinde): Banka analistleri, mevcut jeopolitik gerilime rağmen Bitcoin için 12 aylık baz senaryo hedeflerini 143.000 dolar, boğa senaryosu hedeflerini ise 189.000 dolar olarak koruduklarını açıkladı.

Kaynak: Dünya

