Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) hisseleri, aracı kurumların radarında kalmaya devam ediyor. 1 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan iki ayrı analiz raporunda Pegasus için hedef fiyatlar güncellenirken, her iki kurum da hisseye yönelik olumlu görüşünü sürdürdü.

ALNUS YATIRIM'DAN YÜZDE 61 PRİM POTANSİYELİ

Alnus Yatırım, Pegasus hisseleri için hedef fiyatını 275,58 TL olarak belirledi. Kurum, hisseye yönelik "al" tavsiyesini korurken, mevcut fiyat üzerinden yüzde 60,97 oranında yükseliş potansiyeli öngördü.

Aracı Kurum: Alnus Yatırım

Hedef Fiyat: 275,58 TL

Son Fiyat: 171,20 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %60,97

VAKIF YATIRIM'DAN DAHA YÜKSEK HEDEF

Vakıf Yatırım ise Pegasus için hedef fiyatını 283,00 TL olarak açıkladı. Kurum, hisse için "al" tavsiyesini sürdürürken mevcut seviyeye göre yüzde 65,30 prim potansiyeli hesapladı.

Aracı Kurum: Vakıf Yatırım

Hedef Fiyat: 283,00 TL

Son Fiyat: 171,20 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %65,30

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.