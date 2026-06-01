Pegasus (PGSUS) hisseleri için Alnus Yatırım ve Vakıf Yatırım, hisse için "al" tavsiyesini korurken yüzde 60'ın üzerinde prim potansiyeline işaret etti.
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) hisseleri, aracı kurumların radarında kalmaya devam ediyor. 1 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan iki ayrı analiz raporunda Pegasus için hedef fiyatlar güncellenirken, her iki kurum da hisseye yönelik olumlu görüşünü sürdürdü.
ALNUS YATIRIM'DAN YÜZDE 61 PRİM POTANSİYELİ
Alnus Yatırım, Pegasus hisseleri için hedef fiyatını 275,58 TL olarak belirledi. Kurum, hisseye yönelik "al" tavsiyesini korurken, mevcut fiyat üzerinden yüzde 60,97 oranında yükseliş potansiyeli öngördü.
Aracı Kurum: Alnus Yatırım
Hedef Fiyat: 275,58 TL
Son Fiyat: 171,20 TL
Tavsiye: Al
Prim Potansiyeli: %60,97
BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.
VAKIF YATIRIM'DAN DAHA YÜKSEK HEDEF
Vakıf Yatırım ise Pegasus için hedef fiyatını 283,00 TL olarak açıkladı. Kurum, hisse için "al" tavsiyesini sürdürürken mevcut seviyeye göre yüzde 65,30 prim potansiyeli hesapladı.
Aracı Kurum: Vakıf Yatırım
Hedef Fiyat: 283,00 TL
Son Fiyat: 171,20 TL
Tavsiye: Al
Prim Potansiyeli: %65,30
CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.