Borsa İstanbul'da işlem gören Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN), ABD'de faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe'ın önemli bir sipariş anlaşmasına imza attığını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Borusan Berg Pipe, ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda yaklaşık 742 milyon ABD doları tutarında yeni satış siparişleri aldı.

742 MİLYON DOLARLIK YENİ SİPARİŞ

Borusan Boru'nun KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe, ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda yaklaşık 742 milyon ABD doları tutarında yeni satış siparişleri almıştır. Söz konusu siparişler kapsamında, büyük çaplı hat borularının çoğunluğunun 2027 yılı içerisinde üretilmesi ve sevkiyatlarının aynı yıl içinde gerçekleştirilmesi, kalan bölümünün üretim ve sevkiyatlarının ise 2028 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır."

ÜRETİM VE TESLİMATLAR İKİ YILA YAYILACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre siparişler kapsamında üretilecek büyük çaplı hat borularının önemli bölümünün üretimi ve sevkiyatı 2027 yılı içerisinde tamamlanacak.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Siparişlerin kalan kısmına ilişkin üretim ve teslimat süreçlerinin ise 2028 yılının ilk çeyreğinde sonuçlanması planlanıyor.

GELİRLERE KATKI 2027 YILINDA ÖNE ÇIKACAK! 2 YIL BOYUNCA AKACAK

Borusan Boru, teslimat takvimine bağlı olarak siparişlerden elde edilecek gelirin büyük bölümünün 2027 yılı finansal sonuçlarına yansıyacağını belirtti.

Şirket açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

"Teslimat takvimine bağlı olarak, siparişlerin ağırlıklı kısmının 2027 yılı konsolide gelirlerimize, kalan kısmının ise 2028 yılı ilk çeyrek gelirlerimize katkı sağlaması beklenmektedir. Bu öngörüler, siparişlerle ilgili projelerin ilerleme durumu ve ticari koşullardaki olağan değişkenliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir."

ABD PAZARINDAKİ BÜYÜME SÜRÜYOR

Yeni sipariş anlaşmasıyla birlikte Borusan Berg Pipe'ın ABD pazarındaki faaliyetlerini daha da güçlendirmesi beklenirken, yaklaşık 742 milyon dolarlık iş hacmi şirketin önümüzdeki dönem gelir görünümüne önemli katkı sağlayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.