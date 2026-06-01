Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JPMorgan, Türk lirasına ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Bloomberg News'in aktardığı bilgilere göre banka, uzun süredir sürdürdüğü temel "ağırlık artır" pozisyonunda tam kâr realizasyonuna giderek tüm yatırımını sonlandırdı.

JPMorgan tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, Türk lirasında uzun vadeli temel yatırım temasının kapatıldığı ve bundan sonra daha taktiksel, kısa vadeli bir strateji izleneceği belirtildi.

EYLÜL 2023'TEN BU YANA TAŞINIYORDU

Banka, Türk lirası pozisyonunun Eylül 2023'ten bu yana GBI-EM model portföyünün temel yatırım temalarından biri olduğunu ifade etti. JPMorgan, yalnızca Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde bu pozisyona kısa süreli ara verdiğini kaydetti.

Türk lirası pozisyonu, son dönemde uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye yönelik en dikkat çeken işlemleri arasında yer alıyordu.

YÜZDE 55 GETİRİ SAĞLADI

JPMorgan'ın raporunda, Türk lirası pozisyonunun yatırımcılara söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 55 toplam getiri sağladığı belirtildi.

Banka, elde edilen güçlü performansın ardından pozisyonda tam kâr realizasyonu yapma kararı aldığını açıkladı.

DAHA KISA VADELİ STRATEJİYE GEÇİYOR

Rapora göre JPMorgan, Türk lirasına yönelik olumlu görüşünü tamamen terk etmese de artık uzun vadeli temel pozisyon yerine piyasa koşullarına göre şekillenecek daha taktiksel ve kısa vadeli işlemlere odaklanacak.

Küresel yatırımcılar tarafından yakından takip edilen JPMorgan'ın kararı, Türk varlıklarına yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin seyri açısından da önem taşıyor.