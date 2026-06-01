Borsa İstanbul'da işlem gören IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) paylarında sermaye artırımı nedeniyle fiyat düzeltmesi yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre ENTRA payları, yüzde 100 bedelsiz ve yüzde 19 bedelli sermaye artırımı nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren hakları kullanılmış olarak işlem görmeye başladı.

ENTRA'DA HAK KULLANIMI BAŞLADI

Şirketin daha önce duyurduğu sermaye artırımı kapsamında yatırımcılar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 1 Haziran 2026 olarak belirlendi.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında rüçhan hakkı kullanım süreci ise 1 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 15 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

TEORİK FİYAT 4,75 TL OLDU

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada ENTRA için;

Bedelsiz pay alma oranı: %100

Rüçhan hakkı kullanım oranı: %19

Rüçhan hakkı kullandırma fiyatı: 1,00 TL

Bölünme sonrası teorik fiyat: 4,75 TL olarak duyuruldu.

SERMAYE 4 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK

IC Enterra'nın KAP'ta yayımladığı bilgilere göre şirketin mevcut sermayesi 1 milyar 845 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Gerçekleştirilecek sermaye artırımlarının ardından şirket sermayesi 4 milyar 40 milyon 550 bin TL seviyesine yükselecek.

Şirketin sermaye artırımı sürecinde yatırımcılar hem bedelsiz pay alma hakkından yararlanabilecek hem de belirlenen süre içerisinde rüçhan haklarını kullanabilecek.

BEDELLİYE KATILMAYAN YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Bedelli sermaye artırımlarında yatırımcılar sahip oldukları rüçhan haklarını kullanarak yeni pay alma hakkına sahip oluyor. Haklarını kullanmayan yatırımcıların şirketteki ortaklık oranlarında seyrelme meydana gelebiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların rüçhan hakkı kullanım tarihlerini yakından takip etmeleri önem taşıyor.