Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarına ilişkin açıklamalar yakından takip edilirken, yurt içinde yatırımcıların odağında büyüme ve enflasyon verileri yer alıyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) piyasaları destekleyici tedbirleri uzatması dikkat çekerken, Borsa İstanbul'un güne yatay başlangıç yapması bekleniyor.

SPK'DAN PİYASALARA DESTEK KARARI

SPK, Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı ile halka açık ortaklıkların pay geri alımlarını kolaylaştıran düzenlemeler ve esnek özkaynak şartına ilişkin tedbirlerin süresini 12 Haziran tarihine kadar uzattı.

Karar, piyasalarda istikrarın korunmasına yönelik önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

GÖZLER BÜYÜME VE ENFLASYON VERİLERİNDE

Yurt içinde bugün Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme verileri açıklanacak. Haftanın en kritik gündem maddelerinden biri ise cuma günü duyurulacak olan enflasyon rakamları olacak.

Öte yandan bugün hem Türkiye'de hem de küresel piyasalarda imalat PMI verileri takip edilecek.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER İZLENİYOR

Orta Doğu'da tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor. İran, ABD'nin Sirik Adası'ndaki telekomünikasyon kulesine yönelik saldırısında kullandığı hava üssünü hedef aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini belirterek, olası bir uzlaşının ABD ve müttefikleri açısından olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Reuters'ın haberine göre ABD, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi azaltmayı amaçlayan yeni bir plan önerisinde bulundu.

POWELL'DAN FED BAĞIMSIZLIĞI MESAJI

Fed'in eski Başkanı Jerome Powell, merkez bankalarının bağımsızlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Powell, herhangi bir başkanın yalnızca politika anlaşmazlığı nedeniyle Fed yetkililerini görevden alabilmesinin kurumun güvenilirliğini zedeleyebileceğini söyledi.

GOLDMAN SACHS BAKIR TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Emtia piyasalarında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Goldman Sachs, bakır fiyatlarına yönelik beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Kurum, 2026 yıl sonu bakır fiyat tahminini ton başına 12.465 dolardan 13.735 dolara yükseltti.

15-17 HAZİRAN'DA G7 ZİRVESİ VAR

Yurt içinden gelecek büyüme ve enflasyon verileri ile küresel piyasalarda açıklanacak PMI rakamlarının hafta boyunca fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan yatırımcılar 15-17 Haziran tarihlerinde düzenlenecek G7 Zirvesi'nden gelecek mesajları da yakından takip edecek.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

AKSA – Saha Kurumsal ile Kredi Derecelendirme Sözleşmesinin 1 yıl süreyle uzatıldığı açıklandı.

BRSAN – Şirket bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe’nin 742 milyon dolar tutarında sipariş aldığı açıklandı.

BEYAZ – Letonya’da Beyaz Baltıc Mobility unvanlı şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

BOBET – Şirketin ilişkili tarafı Karanfil Mining Metalurji’nin sahip olduğu İstanbul Çatalca’daki maden sahası ve tesislerin Rödovans usulü işletilmesine ilişkin olarak şirketin %100 bağlı ortaklığı Boğaziçi Çimento lehine bir rödovans sözleşmesi kurulmasına yönelik çalışmaların başladığı açıklandı.

EKIZ – Şirket ile VAKBN arasında 2023’te imzalanan Vefa Hakkı Protokolü kapsamında bankaya devredilen taşınmazların, geri alım / 3. kişiye devir hakkı için sözleşmede öngörülen süre sürenin 12 Haziran’a uzatıldığı açıklandı.

FLAP – Gökhan Sayı tarafından 11.457.600 adet, Gürkan Gençler tarafından 11.980.000 adet payın Borsa dışından devredildiği açıklandı.

GESAN & HRKET & ICBCT – VBTS kapsamında şirket paylarına 30 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

GZNMI – Saha Kurumsal ile Kredi Derecelendirme Sözleşmesinin 1 yıl süreyle uzatıldığı açıklandı.

KCHOL – S&P tarafından şirketin kredi notlarının teyit edildiği açıklandı.

KLMSN – Şirketin %100 pay sahibi olduğu OOO Metalfrio Solutions’un Rusya’daki üretim faaliyetlerine ara verildiği açıklandı.

KARSN – Şirketin, Göteborg’da hizmet veren e – ATAK otonom aracının Göteborg'da başka bir araçla temas ettiği, olayda yaralanma olmadığı, olayın otonom sürüş sistemi ile ilgili bir durum olmadığı açıklandı.

KUTPO – İstanbul Bağcılar’daki 93.832 m 2 ’lik taşınmazın 1.300 m 2 ’lik dükkanının 247 milyon TL’ye alındığı açıklandı.

MRGYO – Şirketin, Tekirdağ’da Narin Tekstil'e ait toplam 16.687 m² büyüklüğündeki arsalar üzerinde proje geliştirmek amacıyla hasılat paylaşımı modeline dayalı bir iş birliği anlaşması yaptığı ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği açıklandı.

QNBTR – Rekabet Kurulu tarafından bankaya 1,0 milyar TL idari para cezası verildiği açıklandı.

SMART – Şirketin, E Kampüs Eğitim devralarak birleşmesine ilişkin yapılan başvurunun Rekabet Kurulu iznine tabi olmadığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 3.837 gün vadeli 15,6 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

SERMAYE ARTIRIMLARI

ENTRA – Şirket sermayesi bugün 1,8 milyar TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 1,8 milyar TL artışla 4,0 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 4,75 TL’ye denk gelmekte.

NAKİT TEMETTÜ ÖDEYECEK ŞİRKETLER

AYES

Brüt temettü: 0,3529 TL

Net temettü: 0,3000 TL

Temettü verimi: %1,04

Dağıtım tarihi: 01.06.2026

Kapanış fiyatı: 33,98 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 33,63 TL

AKCNS

Brüt temettü: 1,8804 TL

Net temettü: 1,5984 TL

Temettü verimi: %0,83

Dağıtım tarihi: 01.06.2026

Kapanış fiyatı: 227,50 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 225,62 TL

MACKO

Brüt temettü: 2,7000 TL

Net temettü: 2,2950 TL

Temettü verimi: %6,08

Dağıtım tarihi: 01.06.2026

Kapanış fiyatı: 44,44 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 41,74 TL

**SISE

**

Brüt temettü: 0,5876 TL

Net temettü: 0,4995 TL

Temettü verimi: %1,28

Dağıtım tarihi: 01.06.2026

Kapanış fiyatı: 45,80 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 45,21 TL

LMKDC

Brüt temettü: 2,0000 TL

Net temettü: 1,7000 TL

Temettü verimi: %5,45

Dağıtım tarihi: 02.06.2026

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.000 adet pay 32,50 – 32,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

EGEPO – Servet Nasır tarafından 18,45 – 18,48 TL fiyat aralığından 2.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,10’a geriledi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 15,00 TL fiyattan geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler

ONRYT - Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (Genel Kurul Saati: 10:00 - Olağan)

Kaynak: İnfo Yatırım