Sabancı Holding (SAHOL), ABD'de sürdürdüğü yenilenebilir enerji yatırımlarında önemli bir finansman sürecini tamamladığını duyurdu. Şirketin iştiraki Sabancı İklim Teknolojileri'nin sahibi olduğu Sabancı Renewables Inc., Teksas'ta geliştirilen iki güneş enerjisi projesi için toplam 533 milyon dolarlık finansman paketi oluşturdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre finansman, Lucky 7 ve Pepper isimli güneş enerjisi projeleri için sağlandı.

TOPLAM FİNANSMAN 533 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Şirket açıklamasına göre projeler kapsamında 382 milyon dolarlık proje finansmanı kredisi ve 151 milyon dolarlık vergi avantajlı özsermaye yatırımı temin edildi.

Böylece iki proje için oluşturulan toplam finansman tutarı 533 milyon dolar seviyesine ulaştı.

ULUSLARARASI BANKALAR FİNANSMANA KATILDI

Finansman paketinde Almanya merkezli NORD/LB ile Japonya merkezli MUFG Bank'ın yanı sıra BBVA ve Intesa Sanpaolo yer aldı.

Vergi avantajlı özsermaye yatırımı ise Advantage Capital tarafından sağlandı.

286 MEGAVATLIK KAPASİTE KURULACAK

Teksas'ta hayata geçirilecek Lucky 7 ve Pepper projelerinin toplam kurulu gücünün 286 megavat olması planlanıyor.

Sabancı Holding, güneş enerjisi santrallerinin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınmasını hedefliyor.

ABD'DEKİ PORTFÖY 790 MEGAVATA YAKLAŞACAK

Projelerin tamamlanmasının ardından Sabancı Renewables'ın ABD'deki toplam yenilenebilir enerji portföyünün yaklaşık 790 megavat seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Şirket böylece ABD enerji pazarındaki büyümesini sürdürürken, yenilenebilir enerji alanındaki uluslararası yatırımlarını da güçlendirmeyi hedefliyor.

