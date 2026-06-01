Borsa İstanbul'da yılın 5 ayında, bazı hisselerde getiriler yüzde 490'a ulaştı. Aynı dönemde bazı hisseler ise yatırımcılarına ciddi kayıplar yaşattı.

Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen Borsa İstanbul, 2026 yılının ilk beş ayında güçlü performans sergiledi. BIST 100 endeksi, yılı 11.261,52 puandan açtıktan sonra mayıs ayını 13.662,75 puandan tamamlayarak yüzde 21,32 değer kazandı.

Yıl içerisinde 15.204,92 puanla tarihi zirvesini gören endeks, mayıs ayının ikinci yarısında gelen satışlarla birlikte geri çekildi. Piyasalar şimdi gözünü enflasyon verileri ve enerji fiyatlarındaki gelişmelere çevirmiş durumda.

Ekonomist Tuncay Turşucu, 5 Haziran'da açıklanacak enflasyon verisinin ve petrol fiyatlarının piyasa açısından kritik önemde olduğunu belirterek, BIST 100 endeksinde 13.000 puanın önemli destek seviyesi olduğunu ifade etti. Turşucu, 14.235 puanın aşılması halinde endeks görünümünün yeniden pozitife dönebileceğini değerlendirdi.

İLK 5 AYIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

KTLEV – %489,60
DSTKF – %279,28
ASTOR – %167,54
BSOKE – %135,95
EUPWR – %132,01
TKFEN – %100,00
CVKMD – %78,53
SKBNK – %69,28
EREGL – %64,48
ASELS – %64,11

İLK 5 AYIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

KLRHO – %-71,15
EFOR – %-53,18
KONTR – %-31,86
GENIL – %-29,45
GRTHO – %-28,33
OTKAR – %-24,07
EUREN – %-23,66
BALSU – %-22,79
DAPGM – %-19,90
TAVHL – %-15,59

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

