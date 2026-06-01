Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5, çeyreklik bazda ise yüzde 0,1 büyüdüğünü belirtti.

Bakan Şimşek, küresel belirsizliklere ve ekonominin karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümenin 23 çeyrektir kesintisiz devam ettiğini ifade ederek, yıllıklandırılmış milli gelirin 1,6 trilyon doların üzerine çıktığını kaydetti.

TARIM BÜYÜMEYE DESTEK VERDİ

İlk çeyrekte sanayi katma değerinin küresel konjonktür ve takvim etkisiyle gerilediğini belirten Şimşek, geçen yıl yaşanan don ve kuraklığın ardından tarım sektörünün toparlanarak yıllık yüzde 4,6 büyüme gösterdiğini söyledi. Şimşek, tarım sektörünün 2026 yılı boyunca ekonomik büyümeye katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Tüketimin ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,8, yatırımların ise yüzde 3 arttığını belirten Şimşek, küresel belirsizlikler ve dış ticaret ortaklarındaki zayıf görünüm nedeniyle net dış talebin büyümeyi sınırladığını dile getirdi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in ( @memetsimsek ) 2026 Yılı I. Çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYH) Büyümesine İlişkin Değerlendirmesi- 01.06.2026 pic.twitter.com/uzdAa7CWNd — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) June 1, 2026

CARİ AÇIK VE ENFLASYON MESAJI

Bakan Şimşek, yüksek emtia fiyatları ve küresel talep görünümünün etkisiyle ilk çeyrekte cari açığın 39,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını, bunun milli gelire oranının ise yüzde 2,4 olduğunu açıkladı.

Artan enerji maliyetlerinin dezenflasyon sürecinde geçici yavaşlamaya neden olabileceğini belirten Şimşek, buna rağmen enflasyonla mücadelede kararlı duruşun sürdüğünü ve fiyat istikrarının temel öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Yakın coğrafyada yaşanan savaşın ekonomik etkilerini sınırlamak için gerekli adımların atıldığını kaydeden Şimşek, bütçe disiplininin korunduğunu belirtti. İlk dört ayda faiz dışı bütçe dengesinin geçen yılın aynı dönemine göre 536 milyar TL iyileşerek 375 milyar TL fazla verdiğini açıkladı.

Şimşek, Türkiye'nin güçlü üretim ve ihracat altyapısıyla küresel dönüşüm sürecinde önemli fırsatlar yakalayabileceğini belirterek, yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı politikaların sürdürüleceğini ifade etti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.