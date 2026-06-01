Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği genel kurul maratonu sürüyor. 2 Haziran 2026 Salı günü halka açık 8 şirket, olağan genel kurul toplantılarında hissedarlarıyla bir araya gelecek.

Genel kurullarda şirketlerin 2025 yılı faaliyet sonuçları değerlendirilirken, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında temettü dağıtım kararları geliyor. Yönetim kurulları tarafından hazırlanan kâr payı teklifleri ortakların onayına sunulacak.

GENEL KURULA GİDECEK ŞİRKETLER

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS)

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK)

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS)

Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL)

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO)

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YATAS)

