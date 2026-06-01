Borsa İstanbul'da pozitif görünüm yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,44 yükselişle 13.722,47 puandan başladı. Alımların gün boyunca güç kazanmasıyla endeks günün ilk yarısında yüzde 1,20 değer kazanarak 13.827,26 puana yükseldi.

TSİ 13.48 itibarıyla yüzde 1,18 artışla 13.822,27 puandan işlem gören endekste yükseliş eğilimi korunurken, yatırımcıların yakından takip ettiği tavan ve taban olanlar aynı zamanda düşüşte olan hisseler de belli oldu.

GÜNÜN TAVAN HİSSELERİ

TSİ 14.00 itibarıyla Borsa İstanbul'da en fazla yükselen ilk 5 hisse şu şekilde sıralandı:

BIGTK (Big Medya Teknoloji) — %10,00

SEGMN (Segmen Kardeşler Gıda) — %10,00

SANEL (Sanel Mühendislik) — %9,99

GZNMI (Gezinomi Seyahat) — %9,98

SMART (Smartiks Yazılım) — %9,98

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Kaynak: Garanti eTrader

GÜNÜN EN ÇOK DÜŞEN HİSSELERİ

Aynı dakikalarda satış baskısının öne çıktığı hisseler ise şöyle oldu:

ANELE (Anel Elektrik) — %-9,99

ICBCT (ICBC Turkey Bank) — %-8,23

RALYH (Ral Yatırım Holding) — %-7,80

DSTKF (Destek Finans Faktoring) — %-7,51

TSPOR (Trabzonspor Sportif) — %-6,86

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.