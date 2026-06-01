Son 5 yılda kesintisiz temettü ödeyen şirketler açıklandı. Ortalama temettü veriminde ilk sırada yüzde 11,43 ile Doğuş Otomotiv (DOAS) yer aldı.

Milyonlarca yatırımcının yakından takip ettiği temettü hisselerine ilişkin güncel liste yayımlandı. ForInvest verilerine göre son 5 yıldır düzenli olarak temettü ödeyen şirketler arasında otomotiv, enerji, sanayi ve finans sektörlerinden önemli firmalar yer aldı.

Ortalama temettü verimi baz alındığında listenin zirvesinde Doğuş Otomotiv bulunurken, Park Elektrik, Tüpraş ve OYAK Çimento da üst sıralarda yer aldı.

TEMETTÜ VERİMİNDE ZİRVE DOĞUŞ OTOMOTİV'İN

Son 5 yıllık ortalama temettü verimlerine göre en yüksek oran yüzde 11,43 ile Doğuş Otomotiv'de gerçekleşti.

Şirketi yüzde 9,80 ile Park Elektrik ve yüzde 9,69 ile Tüpraş takip etti.

SON 5 YILDIR DÜZENLİ TEMETTÜ ÖDEYEN HİSSELER

Listede yer alan şirketler ve son 5 yıllık ortalama temettü verimleri şöyle:

Doğuş Otomotiv (DOAS): %11,43
Park Elektrik (PRKME): %9,80
Tüpraş (TUPRS): %9,69
OYAK Çimento (OYAKC): %9,13
Türk Traktör (TTRAK): %7,47
Türk Tuborg (TBORG): %7,12
Naturelgaz (NTGAZ): %6,69
İş Yatırım (ISMEN): %6,37
Tofaş (TOASO): %6,33

TEMETTÜ HİSSELERİ NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Temettü ödeyen şirketler, elde ettikleri kârın bir bölümünü yatırımcılarıyla nakit olarak paylaşmaları nedeniyle uzun vadeli yatırımcıların radarında yer alıyor.

Özellikle düzenli temettü geçmişine sahip şirketler, yatırımcılar tarafından sürdürülebilir nakit akışı ve istikrarlı getiri potansiyeli açısından yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, temettü yatırımında yalnızca verim oranına değil, şirketlerin kârlılık yapısına, nakit üretme kapasitesine ve temettü sürdürülebilirliğine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Son 5 yıldır düzenli temettü ödeyen hisseler! Para dağıtıyorlar,

TEMETTÜ YATIRIMINDA EN SIK YAPILAN 3 KRİTİK HATA

Sadece yüksek verime aldanmak: Geçmişteki yüksek verim, şirketin gelecekte de aynı kârı edeceğini garanti etmez.

Sektörel çeşitlilik yapmamak: Tüm yatırımı tek bir sektöre (örneğin sadece otomotiv) bağlamak risk barındırır.

Bedelsiz potansiyelini atlamak: Şirketin kârını bedelsiz hisse olarak mı yoksa nakit olarak mı dağıttığı iyi analiz edilmelidir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

