Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 1 Haziran 2026 tarihinde temettü dağıtımı yapan şirketlerin paylarında fiyat düzeltmesi uygulandığını bildirdi.

Bugün Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS), Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) ve Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirdi.

Temettü ödemeleri sonrasında hisselerde oluşan teorik fiyatlar şu şekilde açıklandı:

AKCNS payında hisse başına brüt 1,8804 TL temettü dağıtılırken teorik fiyat 225,62 TL oldu.

AYES payında hisse başına brüt 0,3529 TL temettü ödemesi sonrası teorik fiyat 33,627 TL olarak hesaplandı.

MACKO payında hisse başına brüt 2,70 TL temettü dağıtımı yapılırken teorik fiyat 41,74 TL olarak belirlendi.

SISE payında ise hisse başına brüt 0,5876 TL temettü ödemesi sonrası teorik fiyat 45,212 TL oldu.

