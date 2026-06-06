Borsa İstanbul'da işlem gören SASA Polyester (SASA) hisselerinde 1-5 Haziran 2026 haftasında en fazla alım ve satım yapan aracı kurumlar belli oldu.
Haftalık veriler, hissede satış tarafının alıcılara göre daha güçlü olduğunu ortaya koydu.
Söz konusu dönemde ilk 5 alıcı kurum toplam 324,7 milyon lot alım gerçekleştirirken, ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 522 milyon lota yaklaştı. Böylece hissede yaklaşık 197,3 milyon lot net satış gerçekleşti.
SASA'DA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR
1-5 Haziran haftasında SASA hissesinde en fazla net alım yapan aracı kurumlar şunlar oldu:
Yapı Kredi Yatırım: 75,4 milyon lot
Ziraat Yatırım: 67 milyon lot
Deniz Yatırım: 64,4 milyon lot
Ak Yatırım: 59,3 milyon lot
İş Yatırım: 58,5 milyon lot
İlk 5 kurumun toplam alımı 324 milyon 689 bin 559 lot olarak gerçekleşti.
Kaynak: ForInvest
SATIŞ TARAFINDA HSBC İLK SIRADA
Aynı dönemde SASA hissesinde en fazla satış yapan kurumlar ise şu şekilde sıralandı:
HSBC Yatırım: 329,8 milyon lot
Ünlü Menkul: 68,2 milyon lot
OYAK Yatırım: 49,9 milyon lot
QNB Yatırım: 38,9 milyon lot
Bulls Yatırım: 35,2 milyon lot
İlk 5 satıcı kurumun toplam satışı 521 milyon 967 bin 702 lot seviyesinde gerçekleşti.
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