Haftalık veriler, hissede satış tarafının alıcılara göre daha güçlü olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu dönemde ilk 5 alıcı kurum toplam 324,7 milyon lot alım gerçekleştirirken, ilk 5 satıcı kurumun toplam satışı 522 milyon lota yaklaştı. Böylece hissede yaklaşık 197,3 milyon lot net satış gerçekleşti.

SASA'DA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

1-5 Haziran haftasında SASA hissesinde en fazla net alım yapan aracı kurumlar şunlar oldu:

Yapı Kredi Yatırım: 75,4 milyon lot

Ziraat Yatırım: 67 milyon lot

Deniz Yatırım: 64,4 milyon lot

Ak Yatırım: 59,3 milyon lot

İş Yatırım: 58,5 milyon lot

İlk 5 kurumun toplam alımı 324 milyon 689 bin 559 lot olarak gerçekleşti.

Kaynak: ForInvest

SATIŞ TARAFINDA HSBC İLK SIRADA

Aynı dönemde SASA hissesinde en fazla satış yapan kurumlar ise şu şekilde sıralandı:

HSBC Yatırım: 329,8 milyon lot

Ünlü Menkul: 68,2 milyon lot

OYAK Yatırım: 49,9 milyon lot

QNB Yatırım: 38,9 milyon lot

Bulls Yatırım: 35,2 milyon lot

İlk 5 satıcı kurumun toplam satışı 521 milyon 967 bin 702 lot seviyesinde gerçekleşti.

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