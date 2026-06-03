Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamalarda Türkiye ekonomisinin büyüme performansı ve enerji yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU İVMEYİ 2026'DA DA DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü belirten Erdoğan, ekonominin küresel ve bölgesel şoklara rağmen büyümesini sürdürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, "Böylece ekonomi şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. Bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz" dedi.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMA VURGUSU

Büyümenin enerji talebini artırdığını kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanında bölgesel bir merkez konumunda bulunduğunu söyledi. İran merkezli krizin Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, enerji talebinin her yıl arttığına dikkat çekti.

Türkiye'nin enerji arzında ithal kaynakların payının yaklaşık yüzde 57 seviyesinde olduğunu belirten Erdoğan, yıllık enerji ithalat faturasının ise 60 milyar dolar ile 100 milyar dolar arasında değiştiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli enerji ve maden politikalarının temel hedefinin enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

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2035 HEDEFİ 120 BİN MEGAVAT

Yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin hedefleri de paylaşan Erdoğan, 2025 yılı sonunda 40 bin megavat seviyesine ulaşması beklenen güneş ve rüzgar kurulu gücünün 2035 yılında 120 bin megavata çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

Bu hedef doğrultusunda 80 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirten Erdoğan, ayrıca 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.