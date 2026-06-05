Stockeyspro tarafından 4 Haziran 2026 tarihli verilerle hazırlanan çalışmada, enerji sektöründeki şirketler firma değeri/FAVÖK, firma değeri/net satış, fiyat kazanç ve PD/DD oranlarına göre karşılaştırıldı.

Çalışmada PD/DD oranı küçükten büyüğe sıralanırken, sektör ortalamalarının altında kalan hisseler "ucuz kalan" şirketler olarak değerlendirildi.

PD/DD ORANI EN DÜŞÜK HİSSELER

Sektörde PD/DD oranı en düşük şirket 0,25 ile ZOREN oldu. ZOREN'i 0,37 ile MOGAN, 0,42 ile AKFYE ve 0,45 ile AYDEM takip etti.

PD/DD oranı sektör ortalaması olan 1,50'nin altında kalan hisseler şöyle oldu:

ZOREN, MOGAN, AKFYE, AYDEM, CANTE, CATES, AYEN, ENTRA, A1YEN, ESEN, ODAS, AKENR, ENDAE, NATEN, ZEDUR, HUNER, GWIND, CONSE, ECOGR, ENJSA, ENERY, ARASE ve IZENR.

FD/FAVÖK ORANINDA EN DÜŞÜK ŞİRKET ODAS

Sektör FD/FAVÖK ortalaması 10,67 olarak hesaplandı. Bu orana göre sektör ortalamasının altında kalan hisseler ODAS, ARASE, ENJSA, CANTE, AYEN, A1YEN, GWIND, AYDEM, MOGAN, HUNER ve ENTRA oldu.

Tabloda ODAS’ın FD/FAVÖK oranı 2,89, ARASE'nin 3,78, ENJSA'nın 4,55, CANTE'nin 6,61 ve AYEN’in 7,56 olarak yer aldı.

FK ORANI SEKTÖR ORTALAMASININ ALTINDA KALANLAR

Enerji sektöründe fiyat/kazanç oranı ortalaması 24,79 olarak açıklandı. FK oranı sektör ortalamasının altında kalan hisseler ise CATES, ARASE, ENERY, CWENE, GWIND, AKFYE, A1YEN ve CONSE oldu.

Verilere göre CATES’in FK oranı 5,10, ARASE'nin 12,33, ENERY'nin 15,97, CWENE'nin 17,08, GWIND'in 17,34, AKFYE’nin 19,64, A1YEN’in 20,73 ve CONSE'nin 20,87 seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 310.5 6.151.536.723,75 % -3.8 12:11 AKBNK 65.4 4.393.133.999,90 % -2.61 12:11 ASELS 359.5 3.432.461.260,75 % -0.76 12:11 YKBNK 34.3 2.633.540.154,56 % -2.56 12:11 TRALT 47.88 2.619.045.731,70 % -0.87 12:11 Tüm Hisseler

DEĞERLEME ORANLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Değerleme oranları, şirketlerin piyasa fiyatının karlılık, faaliyet performansı ve varlıklarına göre nasıl konumlandığını gösteriyor. Ancak düşük oranlar tek başına "alım fırsatı" anlamına gelmiyor. Şirketlerin borçluluk, nakit akımı, büyüme ve karlılık görünümünün de ayrıca incelenmesi gerekiyor.

PD/DD (PİYASA DEĞERİ / DEFTER DEĞERİ) NEDİR?

Bir şirketin borsadaki değerinin özkaynaklarına göre ne kadar fiyatlandığını gösterir. Oranın 1'in altında olması, şirketin defter değerinin altında işlem gördüğüne işaret edebilir.

FK (FİYAT / KAZANÇ) ORANI NEDİR?

Yatırımcıların şirketin 1 TL'lik kârı için kaç TL ödemeye razı olduğunu gösterir. Düşük FK oranı, şirketin benzerlerine göre daha düşük değerleniyor olabileceğine işaret edebilir.

FD/FAVÖK (FİRMA DEĞERİ / FAVÖK) ORANI NE DEMEK?

Şirketin operasyonel performansına göre değerlemesini gösteren önemli göstergelerden biridir. Düşük FD/FAVÖK oranı, şirketin faaliyet kârlılığına göre daha düşük fiyatlandığı şeklinde yorumlanabilir.

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