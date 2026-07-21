CVK Madencilik, küresel emtia şirketi Trafigura ile stratejik iş birliği için niyet ve temel şartlar belgesi imzaladı. İş birliği kapsamında şirketin mevcut ve yeni madencilik projelerine ön finansman, ön alım anlaşmaları ve teknik destek sağlanması hedefleniyor.

Şirket açıklamasına göre, 21 Temmuz 2026 tarihinde taraflar arasında mevcut ticari ilişkiyi daha kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüştürmeyi amaçlayan niyet ve temel şartlar belgesi (indicative term sheet) imzalandı.

MADENCİLİK PROJELERİNE FİNANSMAN VE TEKNİK DESTEK

Anlaşma kapsamında Trafigura'nın, CVK Madencilik'in mevcut ve yeni projelerine çeşitli alanlarda destek sağlaması planlanıyor.

Bu çerçevede Trafigura'nın;

Sarıalan Altın İşletmesi,

Yenipazar Polimetalik Maden İşletmesi Projesi,

Krom operasyonlarının geliştirilmesi ve kapasite artırımı

başta olmak üzere şirketin madencilik faaliyetlerine yönelik ön alım (off-take) anlaşmaları, ön finansman (prepayment) imkânı ve teknik destek sunması öngörülüyor.

NİHAİ SÖZLEŞMELERİN ARDINDAN DETAYLAR PAYLAŞILACAK

CVK Madencilik, iş birliğine ilişkin detaylı şartların ilgili sözleşmesel süreçlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Şirket ayrıca, yapılan açıklamanın tarafların mevcut niyetlerini yansıttığını, iş birliğinin nihai sözleşmelerin imzalanmasına bağlı olduğunu vurguladı.

ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMA HEDEFİ

KAP açıklamasında, CVK Madencilik'in üretim kapasitesini artırma ve operasyonel verimliliğini geliştirme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Trafigura ile planlanan stratejik iş birliğinin bu hedeflere katkı sağlamasının amaçlandığı ifade edildi.

CVKMD hisseleri açıklama sonrasında yüzde 4’e yakın yükseldi. Hisseler TSI 14.15 itibarıyla yüzde 3,78 artarak 37,84 TL’ye yükseldi.

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