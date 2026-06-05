Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam oranlarına ilişkin 5 aylık tablo netleşti.

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,71 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 oldu. Böylece 2026 yılı mayıs ayında TÜFE'deki değişim, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,61 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı hesaplanıyor.

5 AYLIK ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Mayıs verileriyle birlikte oluşan tabloya göre;

Toplam 5 aylık enflasyon: %16,60

Memur ve memur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı: %5,04

Toplu sözleşme zammı: %7

Memur ve memur emeklileri için oluşan kümülatif zam: %12,40

Bu hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 16,60 oranındaki artışı garantilemiş oldu.

GÖZLER HAZİRAN AYI ENFLASYONUNDA

Temmuz ayında uygulanacak kesin zam oranlarının belirlenmesi için haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistler haziran ayında enflasyonun yüzde 1,52 gelmesini bekliyor. Ankette mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,89, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 28,94 olarak yer almıştı.

TCMB BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM ORANI NE OLABİLİR?

Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki beklentilerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 18,58 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Bu senaryoda;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı: %18,58

6 aylık enflasyon farkı: %6,83

Toplu sözleşme zammı: %7

Memur ve memur emeklileri için toplam zam: %14,31 olarak hesaplanıyor.

OCAK AYINDA ZAM ORANLARI NE OLMUŞTU?

2026 yılının ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 oranında zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan artış yüzde 18,60 olmuştu.

Aynı dönemde en düşük emekli aylığı 20.000 TL olarak belirlenmişti.