Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımlamasının ardından haziran ayında uygulanacak kira artış oranı da belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,71 arttı. Verilerle birlikte kira zam hesaplamalarında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE oranı da netleşti.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 32,24 OLDU

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre haziran ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 32,24 olarak hesaplandı.

Buna göre sözleşme yenileyecek kiracılar için ev sahipleri en fazla yüzde 32,24 oranında kira artışı yapabilecek.

SON 10 AYDA KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Kira artış oranlarında son aylarda kademeli düşüş dikkat çekti.

Eylül 2025: %39,62

Ekim 2025: %38,36

Kasım 2025: %37,15

Aralık 2025: %35,91

Ocak 2026: %34,88

Şubat 2026: %33,98

Mart 2026: %33,39

Nisan 2026: %32,82

Mayıs 2026: %32,43

Haziran 2026: %32,24

30 BİN TL KİRA İÇİN ZAMLI TUTAR NE KADAR OLUYOR?

Haziran ayında uygulanacak yüzde 32,24'lük artış oranına göre örnek bir hesaplama şu şekilde:

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

Kira artış oranı: %32,24

Zam tutarı: 9.672 TL

Yeni kira bedeli: 39.672 TL

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de kira artış oranları, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE verisi esas alınarak hesaplanıyor. Bu oran, konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira artış sınırını oluşturuyor.