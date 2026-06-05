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TÜİK, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği verilerle birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Piyasaların ve ekonomistlerin yakından takip ettiği veriler kapsamında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında yıllık %32,61 arttı, aylık %1,71 arttı

Mayıs ayı enflasyon verisi öncesinde ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 1,89 seviyesinde bulunuyordu. Bir önceki anket döneminde bu oran yüzde 1,82 olarak öngörülmüştü. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükselmişti.

TÜİK merakla beklenen mayıs enflasyonunu açıkladı!, Görsel 1

İLK DÖRT AYIN ENFLASYON VERİLERİ

Yılın ilk dört ayında açıklanan resmi enflasyon rakamları şu şekilde gerçekleşmişti:

Ocak: %4,84
Şubat: %2,43
Mart: %1,94
Nisan: %4,18

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