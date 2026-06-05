ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında tarım dışı istihdam 172 bin kişi arttı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi istihdam artışının 88 bin kişi seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açıklanan veri beklentilerin oldukça üzerinde geldi.

NİSAN VERİSİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Daha önce 115 bin olarak açıklanan nisan ayı tarım dışı istihdam verisi de yukarı yönlü revize edilerek 179 bine çıkarıldı.

Böylece mart ve nisan dönemine ilişkin toplam revizyon 93 bin kişi olarak kaydedildi.

ÜCRET ARTIŞLARI BEKLENTİLERE PARALEL GERÇEKLEŞTİ

Enflasyon görünümü açısından yakından takip edilen ortalama saatlik kazançlar ise piyasa beklentileriyle uyumlu geldi.

Verilere göre mayıs ayında ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ

ABD'de işsizlik oranı mayıs ayında beklentilere paralel olarak yüzde 4,3 seviyesinde kaldı.

Böylece işsizlik oranı bir önceki ay olan nisan ayındaki seviyesini korumuş oldu.

Öne çıkan veriler

Tarım dışı istihdam: 172 bin

Beklenti: 88 bin

Nisan verisi: 179 bin (revize)

Ortalama saatlik kazanç (aylık): %0,3

Ortalama saatlik kazanç (yıllık): %3,4

İşsizlik oranı: %4,3