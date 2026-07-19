Google Haberler

Apple Türkiye, Apple Music ve iCloud+ abonelik fiyatlarını güncelledi. Öğrenci paketi 49,99 TL, bireysel paket 89,99 TL, 2 TB iCloud+ ise 549,99 TL oldu.

Apple, Türkiye'deki dijital servis abonelik ücretlerini güncelledi. Şirketin resmi internet sitesinde yapılan fiyat değişikliğiyle birlikte Apple Music ve iCloud+ paketlerinin aylık abonelik ücretleri yükseldi. Güncellenen tarifeler kullanıcıların dikkatini çekti.

APPLE MUSİC ABONELİK ÜCRETLERİ ARTTI

Apple'ın müzik platformu Apple Music'te öğrenci, bireysel ve aile paketlerinin fiyatları yeniden belirlendi.

Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat
Öğrenci 32,99 TL 49,99 TL
Bireysel 59,99 TL 89,99 TL
Aile - 149,99 TL

ICLOUD+ DEPOLAMA PAKETLERİ DE ZAMLANDI

Apple, iCloud+ bulut depolama hizmetinde de tüm paketlerde fiyat artışına gitti.

Depolama Eski Fiyat Yeni Fiyat
50 GB 39,99 TL 49,99 TL
200 GB 129,99 TL 169,99 TL
2 TB 399,99 TL 549,99 TL
6 TB 1.299,99 TL 1.699 TL
12 TB 2.499,99 TL 3.399 TL

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağustos 2026 temettü takvimi: 1 şirket 12 TL ödeyecekAğustos 2026 temettü takvimi: 1 şirket 12 TL ödeyecek
Geçen hafta THYAO hissesinden en çok alım satım yapan aracı kurumlarGeçen hafta THYAO hissesinden en çok alım satım yapan aracı kurumlar

Google Haberler