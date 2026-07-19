Apple Türkiye, Apple Music ve iCloud+ abonelik fiyatlarını güncelledi. Öğrenci paketi 49,99 TL, bireysel paket 89,99 TL, 2 TB iCloud+ ise 549,99 TL oldu.
Apple, Türkiye'deki dijital servis abonelik ücretlerini güncelledi. Şirketin resmi internet sitesinde yapılan fiyat değişikliğiyle birlikte Apple Music ve iCloud+ paketlerinin aylık abonelik ücretleri yükseldi. Güncellenen tarifeler kullanıcıların dikkatini çekti.
APPLE MUSİC ABONELİK ÜCRETLERİ ARTTI
Apple'ın müzik platformu Apple Music'te öğrenci, bireysel ve aile paketlerinin fiyatları yeniden belirlendi.
|Paket
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Öğrenci
|32,99 TL
|49,99 TL
|Bireysel
|59,99 TL
|89,99 TL
|Aile
|-
|149,99 TL
ICLOUD+ DEPOLAMA PAKETLERİ DE ZAMLANDI
Apple, iCloud+ bulut depolama hizmetinde de tüm paketlerde fiyat artışına gitti.
|Depolama
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|50 GB
|39,99 TL
|49,99 TL
|200 GB
|129,99 TL
|169,99 TL
|2 TB
|399,99 TL
|549,99 TL
|6 TB
|1.299,99 TL
|1.699 TL
|12 TB
|2.499,99 TL
|3.399 TL